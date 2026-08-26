מחיר קצבאות הטרור | פשיטת ענק על בתי מחבלים משוחררים צילום: דוברות משרד הביטחון

מבצע אכיפה נרחב של כוחות הביטחון התרחש במזרח ירושלים, במסגרתו פשטו צוותים של היחידה המרכזית במחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ונציגי המטה ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון על בתיהם של מחבלים ומשפחותיהם.

היעדים לפעילות היו מחבלים בעלי אזרחות או תושבות ישראלית ששוחררו במסגרת עסקאות חטופים, ואשר הוסיפו לקבל קצבאות וכספי תגמול מהרשות הפלסטינית בשל מעשי הטרור שביצעו.

במהלך הפעילות המבצעית בבתים נתפסו ונלקחו חמישה כלי רכב, תכשיטי זהב שונים וסכום מזומן של כ-96 אלף שקלים. השווי המצטבר של הפשיטה מוערך במאות אלפי שקלים.

מבצע התפיסה והחרמת הרכוש הבוצע בשטח התבסס על צווי תפיסה מנהליים שהוציא שר הביטחון, ישראל כ"ץ, המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות הפלסטינית.

בין הבתים שבהם נערך החיפוש נמנים מגוריו של מחמד עבד אלרחמן עבאד, שהיה מעורב בשנת 2002 בניסיון להוציא לפועל פיגוע התאבדות בירושלים, וכן ביתו של עאהד פאיז עלי אלנתשה, איש חמאס שהיה מעורב בשנת 2001 בתכנון פיצוץ מכונית תופת בחניון פסגת זאב ובפיגוע במרכז "כלל" בבירה, אירוע שבו נפצעו שני שוטרים ועשרה אזרחים.