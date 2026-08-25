תיעוד | צבי סוכות הרס אנדרטאות למחבלים בשומרון צילום: דוברות

יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון ויו"ר ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, הגיע הבוקר (שני) אופן עצמאי לכפרים מדמא ובורין הסמוכים ליצהר, ופעל לניתוץ אנדרטאות שהוקמו במקום לזכר מחבלים.

זאת לאחר שדרישתו למערכת הביטחון להרוס את אתרי האדרת רוצחי היהודים לא התקבלה ומומשה.

הפעולה בשטח נולדה בעקבות חשיפה של "הקול היהודי", לפיה בכפרים אלו הוצבו גלעדים המאדירים מחבלים, ואף התקיימו סביבם כנסים שבהם חולקו ממתקים לילדים מקומיים.

בין הדמויות שהונצחו במקום בלט שמו של יאמן טייב עלי פרג', אשר לפי ממצאי בית המשפט העליון היה מעורב בשילוח המחבל לפיגוע בצומת גהה - אירוע קטלני שבו נרצחו אדווה פישר, נועם ליבוביץ, אנג'לינה שצ'רוב ורותם ויינברגר הי"ד, ונפצעו מעל 20 בני אדם.

אנדרטה נוספת שסולקה על ידי חבר הכנסת בכפר בורין הוקדשה לחמדאן חוסיין מחמוד א-נג'אר. בדצמבר 1988 תקף א-נג'אר את יעקב פרג' סמוך להר ברכה והרג אותו, לקח את נשקו האישי ופתח באש לעבר כוח צה"ל שהוזעק לזירה. מהירי נהרג רב"ט ארתור (אלתר) הרציג ושני חיילים נוספים נפצעו, עד שהתוקף חוסל באש החיילים.

בפנייתו המוקדמת למערכת הביטחון טען סוכות כי אין לאפשר הנצחה של גורמים שפגעו בישראלים במרחב הציבורי הנמצא תחת אחריות ביטחונית ישראלית. עמדתו היא כי מעבר להסרת המבנים הפיזיים, יש לקטוע את הפיכת המפגעים למודל לחיקוי ואת מתן הלגיטימציה למעשי איבה בקרב הדור הצעיר.

"לפני כמה ימים דרשתי מהצבא לפעול להסרת האנדרטאות שמנציחות מחבלים בכפרי המרצחים מדמא ובורין אך לצערי הן נותרו במקומן. לכן הגעתי בעצמי ופעלתי להסרתן. המסר שלי היום הוא פשוט וברור: לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צה"ל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה. לצד המאבק בטרור עצמו, צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה ולגדל את הילדים בכפרים שיהוו הדור הבא של ערביי יו"ש על מורשת לפיה רצח יהודים הוא מעשה גבורה", אמר סוכות.

הוא הוסיף "יהודים רבים שילמו בחייהם כתוצאה מהמחבלים שיצאו מהכפרים הללו - לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו".

מצה"ל נמסר כי הסיור היה מתואם אך ניתוץ האנדרטאות נעשה על דעת חבר הכנסת. "ב-12 באוגוסט התקבלה בקשה מטעם חבר הכנסת צבי סוכות לקיים 'סיור אנדרטאות' במספר כפרים בחטיבת שומרון המצויים בשטחי A ו-B (ביתא, בורין ומדאמא). הבוקר (ג') קיים חבר הכנסת יחד עם עוזריו את 'סיור האנדרטאות' באבטחת כוחות צה"ל שהוסטו מפעילותם עבור משימה זו.

בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר, והחלו להרוס את אחת האנדרטאות בכפר מדאמא. בזיהוי המתרחש, הכוח דיבר עם מפקדיו, שהנחו לעצור את המתרחש והנ"ל הוצאו מתוך הכפר".

בצבא תקפו את סוכות וטענו כי "כוחות צה"ל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך, כל זאת בזמן שצה"ל נמצא תחת עומס מבצעי. צה"ל רואה את ההתנהלות ואי התיאום על-ידי חבר הכנסת כחמור, וכניצול של אבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. נדגיש כי צה"ל הורס אנדרטות וסמלי הסתה באופן קבוע בכפוף לכל האישורים הנדרשים ובתיאום עם המנהל האזרחי, כפי שקרה מספר פעמים בחודשים האחרונים ותוכנן להתבצע במבצע נוסף בקרוב. מדובר בפעולה חשובה במלחמה נגד הטרור וההסתה לטרור".