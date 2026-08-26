משרד החינוך פרסם את רשימת בתי הספר המצטיינים לשנת תשפ"ו, וקבע כי ישיבת אמית ברוכין שבשומרון תזכה במענק בשכר לצוות הישיבה - על מצוינות לימודית, ערכית וחברתית. הפרס, מודד שיפור יחסי והישגים יוצאי דופן.

לאחר שנים של תכנון וגיוס משאבים, השנה החלה מועצה אזורית שומרון בתוכנית החומש המקיפה לחינוך, לחיזוק מערכת החינוך בשומרון, להרחבת המענים החינוכיים ולהצבת רף מצוינות גבוה בכל מוסדות החינוך במועצה.

במסגרת התוכנית משקיעה המועצה 50 מיליון שקלים בשדרוג ובפיתוח מוסדות החינוך, נוכח הגידול המהיר באוכלוסייה והצמיחה במספר התלמידים.

​הזכייה מגיעה בנקודת זמן מרגשת במיוחד - כאשר הישיבה מציינת עשור להקמתה ומציגה צמיחה מרשימה: בשנת הלימודים הקרובה יילמדו בישיבה כ-860 תלמידים בכיתות ז'-י"ב, כאשר בשכבת ז' בלבד ייפתחו תשע כיתות. הישיבה משלבת מענה לכלל תלמידי השומרון - החל מכיתות ליקויי למידה ותקשורת ועד למסלולי מצוינות ייחודיים.

​בצד הלימודי והמנהיגותי, אמית ברוכין היא הישיבה התיכונית הראשונה בארץ שהכניסה את עמותת 'מופת' לקידום מתמטיקה, אנגלית ופיזיקה ברמה הגבוהה ביותר (בשיתוף אוניברסיטאות אריאל ובר-אילן).

לצד זה, הישיבה מובילה את מסלול 'סנהדרין' התורני, מסלול 'ארצי' למנהיגות ומסעות, מסלולי איתן ולביא לתלמידי החינוך המיוחד וכן את מגמת המנהיגות הבלעדית בחמ"ד (5 יחידות לימוד), במסגרתה מובילים התלמידים פרויקטים חברתיים וקהילתיים משמעותיים.

​ההשקעה העמוקה בצוות ובמגוון המסלולים נושאת פירות מרשימים: בשנים האחרונות כ-98% מבוגרי הישיבה פונים להמשך צמיחה בישיבות גבוהות, ישיבות הסדר ומכינות קדם-צבאיות, ומשם לשירות משמעותי בתפקידי לוחמה בצה"ל. בנוסף, בעוד שבעבר נרשמה עזיבה של תלמידים במעבר בחטיבה, כיום למעלה מ-80% מתלמידי השומרון בוחרים להישאר בישיבה ולבנות בה את עתידם.

במכתב שנשלח לראש הישיבה, הרב אבי שיש, נכתב כי הזכייה היא "ביטוי למנהיגות ולעשייה החינוכית המשמעותית של כלל צוות המורים", המוביל את התלמידים לעשייה אישית, חברתית, ערכית ולימודית.

ההישגים ניכרים גם ביכולת הישיבה להעניק מענה למגוון רחב של תלמידים. לצד מסלולי המצוינות פועלות בישיבה מסגרות לתלמידים עם צרכים לימודיים שונים, מתוך תפיסה שלפיה מצוינות אינה רק הישג של תלמידים בנקודת פתיחה גבוהה, אלא היכולת להצמיח כל תלמיד ולהביא אותו למקום הגבוה ביותר עבורו.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "ההישג של ישיבת אמית ברוכין הוא מקור לגאווה גדולה לשומרון כולו. זו בדיוק המצוינות שאנחנו מבקשים לבנות כאן - מערכת חינוך שמציבה רף לימודי גבוה מאוד, מפתחת מנהיגות, מחנכת לערכים, לאהבת תורה ולאהבת הארץ, ובמקביל מכינה את תלמידיה לשירות משמעותי ולתרומה למדינת ישראל ולעם ישראל. אני מברך את הרב אבי שיש ואת הנהלת הישיבה, ואת כל הצוות החינוכי. מאחורי ההישג הזה עומדים אנשים שעובדים במסירות יום-יום ומאמינים בתלמידים שלהם. זהו הישג שמבטא את העוצמה של מערכת החינוך בשומרון - מצוינות לימודית לצד חינוך לערכים, מנהיגות ושירות משמעותי בצה"ל. ישיבת ברוכין - מצמיחה את דור המנהיגים הבא של מדינת ישראל".

הרב אבי שיש הוסיף: "הפרס הוא בראש ובראשונה הוקרה לעבודת צוות מסורה, להשקעה היומיומית בתלמידים ולחתירה מתמדת למצוינות. אנחנו שמחים מאוד על ההכרה של משרד החינוך, אבל מבחינתנו זו אינה רק תעודה - זו עדות לעבודה שנעשית כאן יום-יום. תודה גדולה לצוות החינוכי, למנהלים הרב אוריאל הרשקוביץ והרב איתן בר-אור, למורים, לתלמידים, להורים ולקהילה כולה. אנחנו מאמינים שכל תלמיד יכול להצליח ולהגיע למקום הגבוה ביותר עבורו - בלימודים, בערכים, במנהיגות ובחיים עצמם".