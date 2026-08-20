היסטוריה בצפון השומרון: לאחר 21 שנה - היישוב כדים עלה מחדש לקרקע (צילום: רועי חדי)

מאות בני אדם חגגו הבוקר (חמישי) בטקס לאומי חגיגי את החזרה הרשמית ליישוב כדים שבצפון השומרון. החגיגות מתקיימות 21 שנה לאחר עקירת היישוב במסגרת ההתנתקות בשנת 2005.

באירוע השתתפו משפחות הגרעין המיישב, שרים, חברי כנסת, אנשי "חומש תחילה", ראשי ישיבת חומש, מגורשי הישוב כדים, חומש ושא-נור, רבנים, והנהגות הישובים בשומרון.

בין המשתתפים היו: ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר המשפטים יריב לוין, השר זאב אלקין, זאב חבר (זמביש) מזכ"ל אמנה, מנכ"ל החטיבה להתיישבות הושעיה הררי, הרב חיים גנץ ראש ישיבת "מעלה אליהו", ראש ישיבת שבי חברון הרב חננאל אתרוג, משפחות מגורשות מכדים ומשפחות הגרעין המיישב של כדים.

הישוב הוקם כשנה לאחר החלטת הקבינט בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ', וכחלק מ"תוכנית ההתחברות" רחבת ההיקף שמובילה מועצת שומרון, הכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, וכחלק מתוכנית מיליון בשומרון של המועצה האזורית שומרון להבאת מיליון תושבים לשומרון.

היישוב קם לאחר מאבק בן 21 שנים לביטול חוק ההתנתקות ולחזרה ליישובים שנעקרו. את המאבק הוביל דגן יחד עם אנשי חומש תחילה, אנשי ישיבת חומש ומגורשי הישובים.

דגן אמר: "ביום השנה ה-21 לגירוש, אנחנו יכולים להתייצב קבל עם ועולם ולהכריז: תיקנו את הגירוש מצפון השומרון! עם ישראל מנצח! ​אנחנו עובדים בצורה ממלכתית יחד עם כל גופי הממשלה כדי להקים כאן עוד הרבה יותר יישובים. אם עקרו כאן ארבעה יישובים, התשובה שלנו היא 18 יישובים חדשים ופורחים שיקומו כאן בצפון השומרון, עם גני ילדים, מעונות, בתי ספר וכבישים. עם ישראל חוזר לצפון השומרון!".

סמוטריץ', שהיה ממובילי הסדרת היישובים בצפון השומרון, אמר: "21 שנים לאחר פשע הגירוש מצפון השומרון - היום השלמנו את התיקון, ואחרי חומש, שא-נור וגנים, חזרנו היום גם ליישוב כדים שבצפון השומרון. יישובים אלו מהווים רצועת ביטחון ממשית לכלל מדינת ישראל. גורשנו מ4 יישובים, נקים 19 יישובים בצפון השומרון".

סמוטריץ' הזהיר: "המהפכה הזו שהובלנו, להקמת 104 יישובים ולמעלה מ160 חוות, איננה בלתי הפיכה. ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן תפנה את היישובים והחוות שהקמנו ותקים מדינת טרור בלב מדינת ישראל. אסור לתת לזה לקרות! אני מודה לראש מועצת שומרון יוסי דגן על הובלת הליך השיבה ליישובי צפון השומרון".

אוחנה אמר: "לפני 21 שנה, בוצע מעשה נבלה מדיני, וממשלה שנבחרה על הסיסמה 'דין נצרים כדין ת"א' גירשה את נצרים והחריבה 21 יישובים יהודיים בחבל עזה ועוד ארבעה יישובים בצפון השומרון, במה שאז היה מעשה הנוכלות הפוליטית החמור ביותר בתולדות ישראל, עד שבא בנט. ארבעה יישובים נעקרו כאן. לארבעתם שבנו. עבורי זהו רגע מרגש במיוחד. הייתה לי הזכות לעמוד בראש הכנסת שביטלה את הסעיפים בחוק ההתנתקות שאסרו על יהודים לשוב לכאן; כאן המפעל הציוני ממשיך להיבנות, עד שנגיע לשלב הבא - להחלת ריבונות מלאה, שתבוא במהרה בימינו בעזרת השם!"

לוין הוסיף: "החזרה לכדים ולכל צפון השומרון היא ניצחון ענק והוכחה שהאמת שלנו תגבר על כל מכשול. זוהי הצהרה ברורה ונחרצת: "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. זכותנו הטבעית וההיסטורית על הארץ אינה ניתנת לערעור. נמשיך לבנות, להיבנות ולהעמיק את שורשינו בכל חבלי מולדתנו".

אלקין אמר: "יום מרגש כי נסגר המעגל, כשחרפת ההתנתקות בצפון השומרון למעשה מוסרת מאיתנו, מעם ישראל, ממדינת ישראל. זאת הציונות האמיתית. גם את חרפת ההתנתקות בעזה, בגוש קטיף, נסיר מאיתנו, ואני מאמין שכמו שניישם את החלומות האלה, גם החלום הגדול של הריבונות הישראלית בכל חלקי ארץ ישראל, גם את החלום הגדול הזה אנחנו ביחד ניישם. ועוד נזכה להיות באירוע שכל האזור הזה יחד עם אזורים אחרים, הופך להיות לשטח רשמי של מדינת ישראל. זה מה שצריך לקרות, אין לעם ישראל דרך אחרת, ובעזרת השם כולנו ביחד במאמץ משותף נגיע גם לשם. ואני מאחל ליישוב הזה שיקום כאן יישוב גדול לתפארת עם ישראל, וארץ ישראל ומדינת ישראל".

הרב חיים גנץ ברך את המשפחות: "היישוב הזה הוא לא רק יישוב - הוא חזרת הנשמה הלאומית והאידיאל האלוקי. בעזרת השם תקום פה מעצמה של קודש, שתהווה דגם לאיך נראה יישוב יהודי שמושתת כולו על אהבת ישראל, ראיית הטוב ועשיית טוב".

רב הישוב כדים הרב נחשון בן ארצי אמר: "היום, אנחנו מחברים את תל אביב והשומרון. מכוחה של ישיבת מעלה אליהו בתל אביב, קם לתחייה היישוב כדים. באנו לתקן, לתקן טעות היסטורית, ולא פחות מזה, לתקן את הקרע שעלול להפריד בין השומרון לתל אביב. אנחנו עם אחד, ויש לנו ארץ אחת. ואנחנו מתפללים ועמלים על כך שלא נזדקק לתזכורות בנושא מאויבינו הקרובים והרחוקים".

יו"ר הגרעין המיישב עוז צוהר אמר: "'כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון'. זהו יום חג לעם ישראל. 21 שנה לאחר הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, עם ישראל שב לאדמתו ולארצו. זהו ביטוי לחיבור הנצחי שלנו לארץ ישראל, חיבור שלעולם לא יוכל להינתק. כ-30 משפחות חלוציות נענו לקריאת 'הנני', והיום הן חוזרות לכאן בשם עם ישראל כולו, ממלאות את היישוב מחדש בחיים ופועלות מתוך תחושת שליחות גדולה".