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לפחות 95 בני אדם נהרגו ומאות בני אדם מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר בעקבות שיטפונות בזק עזים ששטפו כפרים בנפאל ובאזור הגבול עם סין. כוחות ההצלה פועלים באזור וקיים חשש שמספר הקורבנות עוד יעלה.

על פי הנתון העדכני ביותר של מועצת התיירות של נפאל, 403 בני אדם מוגדרים בשלב זה נעדרים או מנותקי קשר. מתוכם 61 מקומיים ו-341 אזרחים זרים.

שר החוץ של נפאל מסר כי רעידת אדמה גרמה למפולת קרקע גדולה שחסמה נהר והובילה לזרימת מים עוצמתית במורד הזרם. כוחות ההצלה מפעילים מסוקים כדי לחלץ לכודים מגגות מבנים באזורים שנפגעו.

היחידה הבינלאומית של זק"א עדכנה כי התקבל דיווח על ישראלי שנעדר באזור טיבט בעקבות השיטפונות. על פי הדיווח, קיים חשש כי הישראלי לכוד באזור.

אסון הטבע פגע גם באזור טיבט, שם דיווחה התקשורת הממלכתית בסין על נפגעים רבים. מפולת בוץ פגעה בנמל ג'ירונג, והרשויות המקומיות מתמודדות עם פגיעה קשה בתשתיות הסמוכות לגבול.

מנהיג סין שי ג'ינפינג הורה לפעול "בכל הכוח" במסגרת מאמצי החיפוש והחילוץ. הפעילות מתנהלת בשעה שממדי האסון באזור עדיין מתבררים.

השיטפונות מציבים גם אתגר מנהיגותי ראשון בפני ראש ממשלת נפאל, באלן שאה בן ה-36, שנכנס לתפקידו לפני כחמישה חודשים לאחר שהוביל תנועת מחאה נגד שחיתות. שאה הושבע בחודש מרץ והתחייב לפעול לשיפור מצבה הכלכלי של המדינה, וכעת יידרש לתאם את מאמצי הסיוע מול סין והודו השכנות.

אזור ההימלאיה, שבו התרחשו השיטפונות, חוצה כמה מדינות ונחשב פגיע במיוחד לגשמים עזים, לשיטפונות ולמפולות בוץ וסלעים. האזור מתחמם במהירות גדולה יותר מאזורים אחרים במסגרת מגמת התחממות האקלים בשנים האחרונות.

מחקרים העלו כי אירועי מזג אוויר קיצוניים נעשו תכופים יותר באזור ההימלאיה. בין היתר מדובר בגלי חום, בגשמים כבדים ובהמסת קרחונים.