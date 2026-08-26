מפלגת "נעם לישראל" הגישה היום (רביעי) בקשה רשמית לוועדת הבחירות המרכזית לפסול את מפלגת רע"ם מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. הבקשה הוגשה בעקבות דברים שפרסם יו"ר רע"ם, ח"כ מנסור עבאס, בערבית.

עבאס טען בדבריו כי רע"ם "נאלצה לקבל" את היותה של ישראל מדינה יהודית כדי שלא תיפסל מהתמודדות לכנסת. עוד אמר כי הוא אינו מכחיש את הנכבה.

בנעם לישראל טוענים כי הדברים חושפים שההכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית אינה משקפת עמדה אמיתית של רע"ם. לטענת המפלגה, מדובר בהצהרה שנועדה לעמוד בדרישות החוק ולמנוע את פסילתה מהתמודדות בבחירות.

בבקשה שהוגשה לוועדת הבחירות נטען כי דבריו של עבאס מעוררים חשש כבד, בין היתר נוכח הקשר המיוחס לו ולרע"ם לתנועת האחים המוסלמים. בנעם לישראל טוענים כי מדובר בתנועה המחזיקה בתפיסה שלפיה ניתן לפעול באמצעות תרמית והונאה כלפי מי שנתפסים כאויבים.

"היות ומדינה חפצת חיים אנו והיות ועם חפץ חיים אנו, אל לנו לשגות באשליות ולהתרפס בפני מצג השווא ומתק השפתיים בעברית, ועלינו להביט נכוחה אל פני המציאות", נכתב בבקשה. עוד נטען כי "דבריו של מר עבאס אשר פורסמו מהווים אמירה גזענית השוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומהווים תמיכה במאבק נגדה".

יו"ר נעם לישראל, ח"כ אבי מעוז, אמר בעקבות הגשת הבקשה: "מנסור עבאס גילה את פרצופו וחשף היום את מה שכולנו כבר יודעים. הוא לא מכיר בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, הכול הצגה שנועדה למנוע את פסילת רע"ם מהתמודדות".

מעוז הוסיף: "מי שאינו מקבל את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי אינו יכול להתמודד בכנסת ישראל". לדבריו, "עבאס יכול ללכת לכל מדינה ערבית אחרת ולנסות להתמודד שם".