סערה במערכת הפוליטית בעקבות דברים שפרסם הבוקר (רביעי) יו"ר רע"ם, מנסור עבאס, בחשבונו בשפה הערבית.

בדבריו ביקש עבאס להסביר את תפיסת עולמו בנוגע לסוגיות הליבה של מדינת ישראל, זאת לאחר שנמתחה עליו ביקורת במגזר הערבי בעקבות ראיון שבו ציין כי כיום לא היה חוזר על האמירה כי "כנופיות ציוניות כבשו את פלסטין".

בפוסט שפרסם כתב עבאס הוא כי הוא מכיר ב"אסון הפלסטיני", כלשונו. "הטענה שאני מכחיש את הנכבה, העקירה והנרטיב הפלסטיני היא עלילה נוספת. כאשר אנשי הימין מעמתים אותי עם התבטאויות שלי מן העבר המעידות דווקא על אמינות שייכותי, זהותי והנרטיב שלי, ואני אומר שכיום, ובמיוחד מאז שהצגנו בשנים האחרונות את גישת השותפות וההשפעה, אני מנסח את התבטאויותיי, רעיונותיי והגישה הפוליטית שלי בצורה אחרת, אין פירוש הדבר שאני מכחיש את הנכבה, העקירה או הנרטיב הפלסטיני".

עוד הוסיף עבאס ותהה: "האם לא ייתכן שניסוח אחר וגישה פוליטית אחרת יבטאו דווקא את האמת של הנכבה, ילמדו מן הניסיון ההיסטורי בצורה מדויקת וחכמה, ויציגו חזון מעשי לעתיד? האם אין בכך אפשרות לרכוש יכולת השפעה שתאפשר להתמודד עם העוולות והפצעים שירשנו מן הנכבה המתמשכת שלנו, למנוע עקירה חדשה על צורותיה השונות, ולצאת מן הנרטיב ההיסטורי כדי לכתוב את נרטיב העתיד שאנו מייחלים לו?".

בהמשך התייחס עבאס ספציפית לאופייה של המדינה. "יהודיות המדינה זהו מצב קיים שנכפה עלינו ולא אנחנו שבחרנו בו. זוהי בחירתו של הרוב היהודי ולא דרישה שלנו. המפלגות הערביות נאלצו לקבל זאת מבחינה מעשית, שאם לא כן הן עלולות להיפסל מהתמודדות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות", הדגיש עבאס.

"מנגד, דרישתנו, גישתנו וסדר העדיפויות שלנו הם להתמקד בחיזוק מעמדנו ובהשגת זכויותינו הלאומיות והאזרחיות, ולממש את תפקידנו הפוליטי בתוך השלטון, ולא להסתלקות בייצוג פרלמנטרי באופוזיציה בלבד. עלינו לפעול להשגת האינטרסים שלנו ולהדיפת הנזקים מעל החברה שלנו והעם שלנו. עמדתנו בנוגע לזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולהכרה במדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל ידועה ומוכרת", סיכם.

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', טען כי דברי עבאס הם הסוואה להסתה. "כבר שנים אני מתריע מפני שיטת ה"טאקיה" (ההסתרה) של מנסור עבאס. זה נדבך יסוד בשיטה של תנועת האחים המוסלמים: מסתירים את המטרה האמיתית, צוברים כח, ומשתמשים בו למטרה האמיתית - ג'יהאד וחיסול "הכופרים" בדגש על היהודים ומדינת ישראל".

עוד הוסיף סמוטריץ' בתגובתו: "מנסור עבאס הוא אויב מסוכן - זאב בעור של כבש. העובדה שאיזנקוט והשמאל עדיין חותרים להקמת ממשלה איתו היא ליקוי מאורות מסוכן. אני גאה על עמידתי נגד הקמת ממשלה איתו, כשגם במחנה הלאומי היו מי שהתבלבלו והלכו שבי אחר מתק השפתיים שלו, כמו גם על הובלת אופוזיציה נחושה שהפילה את ממשלת האחים המוסלמים של השמאל. אני מתחייב לעשות הכל כדי שמדינת ישראל לעולם לא תימכר לאויביה או תהיה תלויה בהם".

מפלגת עוצמה יהודית הודיעה, בתגובה לחשיפת דברי עבאס, כי תגיש בקשה לפסול אותו מלרוץ לכנסת בבחירות הקרובות.

"השותף הבכיר של בנט ואייזנקוט לממשלה, מודה שהוא לא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. הייתי אומר לכם שזו הזיה הדברים שלו, אבל אני לא מופתע. הוא מהאחים המוסלמים. ההזיה היא שאייזנקוט ובנט חולמים כל לילה כיצד הם יקימו איתו ממשלה", אמר השר איתמר בן גביר.

הוא הוסיף "אייזנקוט ובנט יתנו למנסור להשתלט על המשרד לביטחון לאומי. הם יתנו לו לעצור את הריסות הבתים בנגב, את האכיפה ברעש המואזין, לסגור את מחלקי הפרוטקשן והפוליגמיה שהקים השר בן גביר ולהפוך את הגליל והנגב לחמאסטן".