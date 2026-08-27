ארגון הגג של היהדות האורתודוקסית בארצות הברית, איחוד הקהילות האורתודוקסית (OU), מציג מבנה הנהגה מעודכן לצד מינויו של הרב שמואל סילבר לתפקיד סגן הנשיא הבכיר.

הרב סילבר, שעתיד להיכנס לתפקידו בחודש חשוון, ייקח על עצמו את ייצוג תפיסת הארגון בנושאי תורה ומדיניות ציבורית, לצד מתן הנחיה הלכתית והשקפתית פנים-ארגונית וחוץ-ארגונית. במסגרת זו ייכנס למשבצת שנותרה פנויה מאז פטירתו של הרב משה האוער זצ"ל בשמיני עצרת האחרון.

הרב סילבר מגיע לתפקיד לאחר 23 שנות כהונה כרב קהילת "סאברבן אורתודוקס תורת חיים" בבולטימור. הוא מחזיק ברקע עשיר הכולל את ייסוד המכון להמשכיות יהודית (IJC) ללימודי תורה למבוגרים ברוח חסידית, ליווי הנהגת קהילת "ברגר טאוורס" בשכונת הקטמונים בירושלים, הסמכה לרבנות מישיבת רבנו יצחק אלחנן ותואר שני בחינוך יהודי על-יסודי מבית הספר ע"ש עזריאלי.

בתוך כך, הוגדרו מחדש סמכויות הניהול בארגון: הרב ד"ר ג'וש ג'וזף, שמילא עד כה את תפקיד סגן הנשיא הבכיר ומנהל התפעול הראשי, מונה למנכ"ל ויופקד על הובלת המערך התפעולי והתוכניתי. שני בעלי התפקידים ידווחו באופן ישיר לוועד הפועל.

בכובעו כמנכ"ל, הרב ד"ר ג'וזף ימשיך לנהל את האסטרטגיה העסקית והפעילות המקצועית של תוכניות ה-OU, תחום שבו פעל במהלך שש שנותיו בארגון. במקביל, מערך הכשרות OU Kosher מוסיף לפעול תחת הנהגתו של הרב משה אלפנט, שנכנס לתפקיד המנכ"ל ב-1 ביולי כממלא מקומו של הרב מנחם גנק.

עיצוב השדרה הניהולית התרחש בעקבות פטירתו של הרב משה האוער ז"ל.

"אני חש כבוד גדול על ההזדמנות שנפלה בחלקי ברגע כה מיוחד עבור קהילתנו", אמר הרב שמואל סילבר. "הרב האוער זצ"ל היה עבורי חבר ומורה דרך, ואני רואה זכות בהמשך עבודת הקודש שלו. התורה והחיים היהודיים פורחים, אך אנו ניצבים בפני אתגרים קהילתיים לא פשוטים. שאיפתי הכנה היא לסייע ביצירת נימי קשר של אחדות ולהמשיך לרומם את הקדושה ואת החוויה הדתית של קהילתנו בארצות הברית ובישראל. אני מצפה לשותפות עם הרב ד"ר ג'וזף, עם נשיאנו מיטשל איידר ועם משפחת ה-OU כולה, בשירות צורכי העם היהודי".

"זו זכות עבורי לקבל על עצמי את תפקיד המנכ"ל בצומת קריטי זה. בשש השנים האחרונות, בשותפות עם OU Kosher ובתמיכת הקהילה, הרחיב ה-OU באופן אסטרטגי את תוכניות הליבה שלו, הגדיל את מספרן, את היקפן ואת השפעתן של יוזמות חדשות, ופיתח תרבות ארגונית מקצועית ואיתנה", הוסיף הרב ד"ר ג'וש ג'וזף, המנכ"ל. "אני נרגש לקבל את פני ידידי הרב סילבר להנהגת ה-OU, בעודנו ממשיכים לעודד יהודים רבים יותר להתקרב לה' ולהתוות נתיבים בריי-קיימא לצמיחה אישית וקהילתית ברחבי העולם היהודי".