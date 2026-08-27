אלפי מתפללים נכנסו הלילה (חמישי) למתחם קבר יוסף בשכם לתפילה מיוחדת לקראת ראש השנה. הכניסה אורגנה ע"י המועצה האזורית שומרון בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים שליד המועצה ובליווי כוחות צה"ל וחטיבת שומרון.

בין אלפי המתפללים שנכנסו הלילה לקבר יוסף הייתה קבוצה גדולה ומיוחדת של נשות השומרון. הנשים נשאו תפילה לשנה טובה, לביטחון עם ישראל ולשלום חיילי צה"ל.

ראש המועצה, יוסי דגן, אמר כי "דווקא בימים שלפני ראש השנה, אלפים מגיעים ליוסף הצדיק ומוכיחים שהקשר של עם ישראל למקום חי, עמוק ונצחי. קבר יוסף הוא מקום קדוש לעם ישראל ואסור שההגעה אליו תהיה מוגבלת לכניסות ליליות בלבד.

אנחנו מודים לחיילי צה"ל ולכל העוסקים במלאכה, ונמשיך לפעול עד שנשוב לקבר יוסף באופן מלא וקבוע, עם ישיבה ודגל ישראל המתנוסס במקום".

הוא הודה למח"ט שומרון דוד כהן ולקצין הגמ"ר שומרון ישראל רוזנפלד, לכוחות מג"ב ולמתנדבי מנהלת קבר יוסף שליד המועצה האזורית שומרון.