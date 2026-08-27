אחרי עשרות שנים שבהן נחשב סרטן הלבלב לאחד מסוגי הסרטן הקטלניים והקשים ביותר לטיפול, מגיעה בשורה שעשויה לשנות את פני המאבק במחלה.

מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) אישר את התרופה החדשנית Daraxonrasib (בשם המסחרי Rasonque), טיפול פורץ דרך שנועד לחולי סרטן לבלב גרורתי ומציג תוצאות חסרות תקדים.

מדובר באישור חריג במיוחד: ה-FDA השלים את הליך הבדיקה יותר משישה חודשים לפני המועד המתוכנן, לאחר שהתרופה הוגדרה כבעלת פוטנציאל משמעותי לתת מענה למחלה שכמעט שלא ידעה פריצות דרך טיפוליות במשך עשרות שנים.

במשך שנים ניסו חוקרים ברחבי העולם לפתח תרופה שתצליח לעצור את פעילותו של חלבון ה-RAS - מנגנון הנחשב ל"דוושת הגז" של תאי הסרטן ואחראי להתפתחותם של יותר מ-90% ממקרי סרטן הלבלב. שוב ושוב הניסיונות כשלו, והחלבון אף זכה לכינוי "היעד שאי אפשר לפגוע בו". כעת, לראשונה, הצליחו המדענים לפתח טיפול שמנטרל את פעילותו ומאט באופן משמעותי את התקדמות המחלה.

התוצאות שנרשמו בניסוי הקליני הובילו להתלהבות חסרת תקדים בקהילה הרפואית. במחקר השתתפו 500 חולים בסרטן לבלב גרורתי שכבר עברו טיפול קודם. חציון ההישרדות של המטופלים שקיבלו את התרופה עמד על 13.2 חודשים, לעומת 6.7 חודשים בלבד בקרב חולים שטופלו בכימותרפיה המקובלת - כמעט הכפלה של תוחלת החיים. בנוסף, שיעור התגובה לטיפול היה גבוה משמעותית, וגם איכות החיים של המטופלים השתפרה לעומת הכימותרפיה.

רופאים ברחבי העולם מגדירים את האישור כרגע היסטורי. במרכזי הסרטן המובילים בארצות הברית מדברים על "שינוי פרדיגמה" בטיפול במחלה שנחשבה במשך שנים כמעט חסרת תקווה, ומעריכים כי ההצלחה תפתח את הדלת לפיתוח דור חדש של תרופות נגד גידולים המבוססים על מוטציות בחלבון RAS, ובהם גם סוגי סרטן נוספים.

אלא שלצד התקווה הגדולה, מגיע גם אתגר כבד במיוחד: המחיר. חברת Revolution Medicines הודיעה כי עלות חודש טיפול בתרופה תעמוד על 39,800 דולר, שהם כ-135 אלף שקל לפי שערי החליפין הנוכחיים. החברה הודיעה כי תפעיל תוכניות סיוע לחלק מהמטופלים בארצות הברית, אך עבור רבים ברחבי העולם מדובר בעלות עצומה.

גם בישראל צפויה התרופה לעורר עניין רב בקרב אונקולוגים וחולים. לאחר תחילת שיווקה בארצות הברית ניתן יהיה לייבאה לישראל במסלולים הקיימים, אולם עד שתיכלל בסל הבריאות - אם בכלל - עלולים לחלוף חודשים ארוכים ואף יותר. המשמעות היא שחולים רבים עלולים למצוא את עצמם מול טיפול שעשוי להאריך את חייהם, אך במחיר שרובם אינם מסוגלים לעמוד בו.