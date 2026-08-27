רגע מרגש במיוחד בטקס עליית הישוב כדים מחדש על הקרקע, היה הרגע בו עוגן דרורי, מגורש מהיישוב מהמשפחות המייסדות, הקריא את שבועת מגורשי הישוב ביום הגירוש לפני 21 שנים:

"יעידו השמים וכל הנוכחים, כדים הוא הבית לנצח נצחים. וכל עוד נשמע בעולם שמע ישראל וכל עוד דופק בעולם לב ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, את ארץ ישראל".

בימי העלייה השנייה כתב א.ד. גורדון את פשר הציונות מנקודת מבטו: "מה אנחנו באים לעשות בארץ ישראל? לגאול את הארץ... ולהחיות את העם, אבל אין אלה שני תפקידים נבדלים... אין לגאול את הארץ בלי תחיית העם, ואין תחיית העם בלי גאולת הארץ".

הציונות כתנועה לגאולת העם והארץ מצאה עצמה מתמודדת עם התנגדות ערבית לאורך כל שנותיה.

כדיםהריטואל הוא די קבוע; הערבים פועלים באלימות כדי לייצר לחץ בינלאומי לעצירת המפעל הלאומי היהודי. הלחץ הבינלאומי גובר ומתהוות סנקציות על המפעל הציוני, כל זאת על מנת להשקיט את האלימות הערבית שרק הולכת ומתגברת. התשובה הציונית ההולמת לכל אלו הייתה האצה מקסימלית בעליה ובפיתוחו הטריטוריאלי של הישוב כדי להעמיק את האחיזה בארץ - עוד עולים ועוד ישובים בכל רחבי הארץ.

מאז שנות ה 90 נסוגה מדינת ישראל ממתווה התשובה הציונית ההולמת. המדינה כמעט וחדלה להקים יישובים בארץ, והאלימות הערבית הובילה להאטה במקום להאצה - כך הגענו להסכמי אוסלו ולגירוש מגוש קטיף ומצפון השומרון. במקום להמשיך במעש הציוני, לגאול את העם והארץ מסרנו את ארצנו לאויב הערבי ושילמנו מחירים כבדים בדם ומלחמה.

שבועת מגורשי כדים קוימה ע"י גרעין כדים החדש שעלה על הקרקע, בוגרי ישיבת מעלה אליהו בת"א והנלווים עליהם. הקמת הישוב היא חלק מ"תוכנית ההתחברות" לתיקון הגירוש. לפי התוכנית, מתוכננת הקמתם של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון. החזרה לכדים משלימה את החזרה לארבעת היישובים בצפון השומרון שנעקרו בהתנתקות - חומש, שא-נור, גנים וכדים. לאחר כ 35 שנים של חידלון ציוני קם לתחיה המפעל לגאולת העם והארץ.

מתברר כי כדי לגאול את הארץ ולהחיות את העם יש להוסיף להגדרה של גורדון גם את התורה, המקור לערכי הנצח של היהדות. הציונות של גורדון יבשה, הקמת יישובים בכל הארץ כמעט שחדלה. התקומה שלה הגיעה דווקא, מציונות המחברת עם ארץ ותורה.

על גבי העוצמה הציונית של גרעין כדים הישן, בונה הגרעין החדש יישוב לגאולת הארץ בדרך התורה. בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, מצליחים להחזיר את הציונות למסלול לא רק בגלל כישוריהם המעשיים וניסיונם הרב, אלא דווקא בגלל זהותם הציונית דתית הנושאת בגאון את תורת ישראל הגואלת. החיבור הציוני דתי של עם ארץ ותורה אינו מגזר סוציולוגי, הוא מנוע צמיחה למדינת ישראל כולה. מתיישבי חומש, שאנור, גנים, וכדים נקראים לדגל מכוח הרעיון הציוני דתי הבונה את זהותם, כבנים לעם ה' בתקופת גאולה.

ב"שיר בוקר" ביטא נתן אלטרמן את אהבת המולדת ואת המסירות לבניינה ולעבודת אדמתה 'בשמחה בשיר ובעמל'. בביצוע של ישיבת רגבים בגולן מופיע בית נוסף, הקומה הבאה:

אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ חַיִּים אוֹתְךָ בְּזִיעַ וְעָמָל,

רוּחַ בְּךָ נַפְרִיחַ מֵחָדָשׁ, וְלִגְאֻלָּתֵךְ אָנוּ נִפְעַל.

בְּלִבֵּנוּ הַדֶּרֶךְ עוֹד נַחְצֹבָה, עַל נִשְׁמַת עַמֵּינוּ נִלָּחֵם,

עִיר צִיּוֹן אָנוּ לְךָ נָשׁוּבָה ,שָׁמַיִם לָאָרֶץ נְחַבֵּר!

הרב יעקב יקיר הוא ראש בית המדרש תורת המדינה