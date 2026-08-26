לוחמי צה"ל, בהכוונת שב"כ, עצרו מוקדם יותר היום (רביעי) מחבלת בת 38 בהריון, לאחר שהתקבל מידע על כוונתה לבצע פיגוע דקירה.

המחבלת נעצרה בצומת גנות שבדרך לחומש, הסמוכה לשבי שומרון שבחטיבת שומרון.

המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין. היא הועברה להמשך חקירת כוחות הביטחון, ובאירוע לא היו נפגעים. באותו מקום נהרג באוקטובר 2022 סמ"ר עידו ברוך בפיגוע ירי.

מוקדם יותר הבוקר התרחש אירוע נוסף בשומרון, כאשר מחבלים השליכו בקבוק תבערה לעבר רכב ישראלי בכביש 55.

בקבוק התבערה התנפץ והתלקח על הכביש, אך הרכב לא נפגע והמשיך בנסיעה. גם באירוע זה לא היו נפגעים.

כוחות צה"ל שהוזעקו למקום איתרו שני בקבוקי תבערה נוספים שהושלכו באזור. בעקבות האירוע נכנסו הכוחות לכפרים הפלסטיניים הסמוכים וביצעו סריקות וחיפושים.

במקביל, כוחות הנדסה ביצעו במהלך היום חישוף של השטחים הסמוכים לכביש. הפעילות בוצעה במטרה למנוע ממחבלים להסתתר בסמוך לכביש.