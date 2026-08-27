נהג משאית בן 54 נהרג היום (חמישי) מפגיעת רכב פרטי בכביש 65, באזור עוקף עפולה, לאחר שירד ממשאיתו בעקבות פנצ'ר. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום.

מתנדבי זק"א מחוז צפון הוזעקו למקום ופעלו בזירה לטיפול בכבוד המת ולאיסוף הממצאים.

משה דאקס, מתנדב זק"א מחוז צפון שטיפל בזירה, סיפר כי האיש ירד מהמשאית בעקבות הפנצ'ר ואז נפגע. "כשהגענו למקום ראינו אותו כשהוא ללא סימני חיים. פראמדיקים של מד"א נאלצו לאשר את מותו במקום", אמר.

חובשי רפואת חירום של מד"א ניר מוסקוביץ ויוסף ימין סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו את הגבר שוכב על הכביש בסמוך למשאית כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. סיפרו לנו שהוא עצר בצד הדרך ככה"נ בעקבות תקלה טכנית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

בזק"א ציינו כי מדובר בהרוג השני בכביש 65 בתוך פחות מיממה. אמש נהרג רוכב אופנוע בתאונת דרכים בכביש, והיום התרחש האירוע הקטלני הנוסף.

אנשל פרידמן, מפקד זק"א מחוז צפון, אמר, "לצערנו זהו ההרוג השני בכביש 65 בתוך פחות מיממה. רק אמש נהרג רוכב אופנוע בתאונת דרכים בכביש, והיום אנו שוב נאלצים לטפל בזירה קטלנית נוספת".

פרידמן קרא לנהגים להגביר את הערנות והזהירות בדרכים. נסיבות התאונה נחקרות על ידי המשטרה.