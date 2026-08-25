הפגה הדר כהן, שנולדה לפני 42 ימים לאחר שאמה צופיה ז"ל נהרגה בתאונת דרכים קשה, נפטרה היום בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד.

הדר נולדה בשבוע ה-30 להיריון בניתוח קיסרי חירום שבוצע בבית החולים בעקבות התאונה שבה נהרגה אמה. מאז לידתה הייתה מאושפזת בפגייה, שם נאבקו הצוותים הרפואיים על חייה.

בבית החולים מסרו כי במהלך 42 הימים האחרונים קיבלה הדר טיפול רפואי מורכב ומסור מצוותי הפגייה. היום, למרבה הצער, נקבע מותה.

"בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של הפגה הדר כהן", נמסר מבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. "מאז לידתה נאבקו צוותי הפגייה על חייה והעניקו לה טיפול רפואי מסור ומורכב. היום, למרבה הצער, היא נפטרה".

בית החולים הוסיף בהודעתו, "בית החולים אסותא אשדוד משתתף בצערה העמוק של המשפחה בשעה קשה זו".

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א ישראל מאיר גיאן סיפר על התאונה: "מדובר בתאונת דרכים חזיתית בין 2 כלי רכב. הרכבים היו עם פגיעות פח בחלקם הקדמי, אישה כבת 30 הייתה מעורפלת הכרה וסבלה מחבלות מרובות בגופה, 4 פצועים נוספים מהרכבים התהלכו במקום התאונה ונפצעו באורח קל. הענקנו לכולם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים".