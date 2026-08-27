גיא זהר מודיע על חזרת התכנית כאן 11

התוכנית "מהצד השני עם גיא זהר" חוזרת למסך לקראת מערכת הבחירות בישראל, עם אולפן חדש, פינות חדשות ושירות בינה מלאכותית לבדיקת תכנים החשודים כמזויפים. התוכנית תשודר מדי ערב בכאן אחרי "חדשות הלילה".

במוקד העונה תעמוד מערכת הבחירות, והתוכנית תעסוק בין היתר בבדיקת אמירות פוליטיקאים, דיווחים בתקשורת ומסרי התעמולה של המפלגות.

במסגרת העונה מתוכננת גם סדרת תוכניות מיוחדות שתעסוק בראשי המפלגות ובנרטיבים שהם מבקשים להציג לציבור.

אחד החידושים המרכזיים הוא השקת "מכונת הפייקים", שירות בינה מלאכותית חדש של כאן שיונגש לצופים. באמצעות השירות יוכלו המשתמשים לבדוק אם סרטונים ותמונות הם אותנטיים, על רקע החשש מהפצת תכנים מזויפים במהלך מערכת הבחירות.

על פי התכנון, חלק מהתכנים שיועברו לבדיקה באמצעות פניות הצופים יגיעו גם לשידור. בתוכנית ייבחרו פייקים שיוצגו וינותחו בהרחבה.

לצד זאת, "מהצד השני" תעבור לאולפן חדש שנבנה במיוחד עבורה ותושק עם אריזה גרפית מעודכנת. האולפן יאפשר לראשונה לשלב בתוכנית אורחים שיוכלו להגיב לבדיקות העובדות ולהציג את נקודת מבטם בנושאים שייבחנו.

"מהצד השני עם גיא זהר" משודרת בתאגיד השידור הישראלי מאז פברואר 2019. לאורך שנות שידורה זכתה התוכנית שש פעמים בפרס האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה לתוכנית האקטואליה המצטיינת, לרבות בשנה החולפת.