השר שלמה קרעי צילום: באדיבות המצלם

שר התקשורת שלמה קרעי השתתף הערב (חמישי) בכנס שעסק בדרישה לפתיחת הר הבית בשבתות, וקרא לגורמים הנוגעים בדבר לפעול לשינוי המצב. בכנס השתתף גם חבר הכנסת עמית הלוי, שהצטרף לקריאה.

קרעי התייחס בדבריו לסגירת הר הבית אתמול בפני יהודים, שלדבריו נעשתה בשל החלטת הוואקף לציין את יום הולדתו של מוחמד.

הוא תקף: "אם המציאות הזו שבה הם יקבעו מה מותר ומה אסור ליהודים בארץ ישראל, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בפני שערים סגורים, בראש השנה, בסוכות, בשמחת תורה, בשבתות חודש תשרי וחלילה".

עוד הדגיש כי מבחינתו מדובר בדרישה הנוגעת לזכותם של יהודים בהר: "אנחנו לא מבקשים טובה מאף אחד. אנחנו דורשים את זכותנו ההיסטורית".

ח"כ הלוי הצטרף לדברים ותקף את המגבלות המוטלות על יהודים בהר הבית: "זה בלתי נתפס שליהודים יש מגבלות של שעות בהר הבית. הדרישה הזו לפתוח את ההר בשבתות היא דרישה, שצריך להדגיש, שהיא המובן מאליו".

השר שלמה קרעי צילום: באדיבות המצלם

הקריאות בכנס מגיעות לאחר שמוקדם יותר השבוע פנה יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן, לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. רוטמן ביקש להתיר תקיעת שופר בהר הבית בראש השנה תשפ"ז וכן לפתוח את ההר לתפילת מוסף ביום הראשון של ראש השנה, שחל בשבת.

במכתבו טען רוטמן כי תקיעת השופר היא אחת המצוות המרכזיות של ראש השנה, וכי מניעת האפשרות לקיימה בהר הבית פוגעת ביכולתו של הציבור לקיים את המצווה במקום. הוא הוסיף כי פתיחת ההר ביום הראשון של החג תאפשר לציבור רחב להגיע לתפילה.

"פתיחת הר הבית לתפילת המוסף ביום הראשון של ראש השנה, החל בשבת, היא הזדמנות נדירה לציבור רחב להגיע להתפלל במקום הקדוש ביום חג מרכזי", כתב רוטמן. לדבריו, הגבלת הגישה באותו יום מונעת מיהודים רבים את האפשרות להתפלל במקום.

רוטמן ביקש מנתניהו ומבן גביר לקבל שתי החלטות לקראת החג: להתיר תקיעת שופר בתפילת מוסף בראש השנה בהר הבית, ולפתוח את ההר לתפילת מוסף ביום הראשון של החג.

"אני סמוך ובטוח כי תשקלו את הבקשות, מתוך הבנת חשיבותן הרוחנית, הדתית והלאומית לציבור שומר המצוות בישראל", כתב.