נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם היום (חמישי) על צו המורה לשנות את שמו של "אגם אונטריו" בקנדה ל"אגם אמריקה".

טראמפ הזמין עיתונאים לחדר הסגלגל על מנת לצפות בחתימת הצו המורה למשרד הפנים לשנות את שם "אגם אונטריו" באופן רשמי ל"אגם אמריקה".

בימים האחרונים נרשמה הסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב וקנדה, לאחר שהנשיא האמריקאי החליט להטיל מכסים גבוהים חדשים על קנדה.

במקביל, הודיע ראש ממשלת קנדה, מארק קארני, כי קנדה תחזיר במכסים של "דולר מול דולר" נגד ארה"ב.

בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי "קנדה מתייחסת אלינו בצורה גרועה מאוד. אנשים שואלים אותי לעתים קרובות מי הכי גרוע להתמודד איתו בסחר, ואני אמרתי שזה קל. קנדה, הם הכי גרועים".

הוא הוסיף: "הם מרגישים שמגיע להם הכל, ואנחנו פשוט לא יכולים לקבל את זה. הפקידים הקנדיים התייחסו אלינו בצורה גרועה מאוד. הם אנשים מגעילים".

על שינוי האגם הקנדי ל"אגם אמריקה" אמר טראמפ כי "'אגם אמריקה' היה משהו שחשבתי עליו הרבה זמן. יש לנו מפרץ ויש לנו אגם. עכשיו, כל מה שאנחנו צריכים זה אוקיינוס. אז אולי נצטרך לשנות את שם האוקיינוס ​​האטלנטי ו/או האוקיינוס ​​השקט. אולי נשנה את שניהם". הוא גם הוסיף כי "הצו נכנס לתוקף אופן מיידי".