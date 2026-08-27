בבית החולים שערי צדק בירושלים נקבע הערב (חמישי) מותו של רוכב קורקינט חשמלי חרדי כבן 70, שנפצע באורח אנוש בתאונה עצמית ברחוב המ"ג בעיר.

במהלך הרכיבה התנגש הרוכב בעוצמה בפח אשפה. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה מצאו את הרוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלות קשות בגופו.

הרוכב פונה לבית החולים שערי צדק תוך כדי פעולות החייאה, כשמצבו הוגדר אנוש. לאחר הגעתו לבית החולים נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותו.

שוטרי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים הגיעו לזירת התאונה וסגרו אותה. בוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים החלו באיסוף ממצאים ובחקירת נסיבות המקרה.

חובשי רפואת החירום במד"א משה ברלין ואמיר לוברבאום סיפרו, "ראינו את רוכב הקורקינט החשמלי כשהוא שוכב לצד הדרך, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו". השניים הוסיפו כי העניקו לו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה ממושכות.