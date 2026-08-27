יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תקף את ראש השב"כ דוד זיני וטען כי הוא אינו כשיר למלא את תפקידו.

בראיון לערוץ הערבי-ישראלי "הלא TV" העלה גולן שורה של טענות נגד תפקודו של זיני והזהיר מפני סכנות, לטענתו, לקיום תקין של הבחירות לכנסת.

גולן טען כי זיני לא חקר את פרשת "קטאר-גייט", שלדבריו הורדה מסדר היום הציבורי, ואינו פועל כנדרש נגד מה שכינה "טרור יהודי" ביהודה ושומרון. עוד טען כי ראש השב"כ נכשל בהגנה על הדמוקרטיה משום שאינו מקצה אבטחה לראשי האופוזיציה.

בהמשך הזהיר גולן מפני ניסיונות אפשריים לפגוע בהליך הבחירות. בין היתר מנה ניסיונות לפגוע בחופש ההצבעה, להפחיד מגזרים שונים בתקופה שלפני הבחירות, לשבש את יום הבחירות ואף לא להכיר בתוצאות.

הוא העלה גם אפשרות של יצירת משבר ביטחוני שאותו הגדיר "מלאכותי ומיותר", במטרה להימנע מהפסד בבחירות. הוא האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכך שהוא "מוכן לשעבד את האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל לאינטרס האישי והפוליטי שלו".

גולן התייחס גם למצב המדיני והאזורי וטען כי המאבק המרכזי במזרח התיכון מתנהל בין כוחות קיצוניים לכוחות מתונים. "הסיפור האמיתי של המזרח התיכון הוא המאבק בין הכוחות הרדיקליים - אסלאמיסטיים או לאומניים קיצוניים - לבין הכוחות המתונים", אמר.

לדבריו, ישראל שינתה את מקומה במאבק הזה תחת הממשלה הנוכחית. "ישראל הייתה פעם בציר המתון. הממשלה הזאת שמה את ישראל בציר הקיצוני", טען גולן.

בהתייחסו לאפשרות שמפלגתו תהיה שותפה בהקמת הממשלה הבאה הוסיף, "כשנקים ממשלה נחזיר את ישראל להיות חלק מהציר המתון".