יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן תקף הערב את הפעולה הישראלית בסוריה וטען כי היא מסכנת את יחסיה של ישראל עם בעלות בריתה. בליכוד הגיבו לדבריו ותקפו אותו.

"התקיפה בסוריה היא מהלך מתריס ומסוכן, שמקרב אותנו לעימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות הברית שלנו, ובראשן ארה"ב", אמר גולן. "שוב כוח צבאי מופעל משיקולים פוליטיים ושוב ישראל משלמת בביטחון את המחיר".

גולן המשיך ותקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, "נתניהו מוכיח שוב שהוא גורם קיצוני ולא אמין, שאי אפשר לסמוך עליו ובטח שלא לבנות איתו מהלך אזורי יציב. כך הוא שוחק את האמון בישראל, מרחיק מאיתנו שותפות ובעלות ברית".

"ישראל צריכה הנהגה שיודעת להפעיל כוח כדי להשיג ביטחון, לא כדי לייצר עוד מלחמה בשביל הישרדות פוליטית", הוסיף.

בליכוד הגיבו לדברים בהודעה רשמית, "לא מפליא שיאיר גולן שקורא להקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל, מוכן לאפשר התבססות צבאית של טורקיה בסוריה, שראש הממשלה נתניהו הודף בתוקף".

עוד נמסר מהליכוד, "יאיר גולן זה האיש שמיועד להיות שר ביטחון בממשלת איזנקוט, ליברמן ומנסור עבאס".