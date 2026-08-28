מפלגת הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), בראשות ח"כ מנסור עבאס, קיימה השבוע עצרת בחירות בכפר באר הדאג' בנגב תחת הסיסמה "באר הדאג' - לקראת השפעה גדולה יותר".

במוקד העצרת עמדה הקריאה להגדיל את כוחה הפוליטי של החברה הערבית באמצעות יציאה להצביע בבחירות לכנסת.

העצרת התקיימה כחלק מהמהלך הציבורי והפוליטי שמובילה רע"מ בנגב. במפלגה מבקשים להציב במרכז מערכת הבחירות את הסוגיות המעסיקות את תושבי האזור.

בין הסוגיות שהוצגו בעצרת היו הכרה בכפרים הבלתי מוכרים, עצירת הריסת בתים ופינוי תושבים, וכן סוגיות הנוגעות לתכנון ובנייה. במפלגה הציבו על סדר היום גם את פיתוח התשתיות וחיזוק החינוך, התעסוקה והשירותים הבסיסיים.

הדוברים בעצרת טענו כי השלב הבא מחייב את חיזוק כוחה הפוליטי של החברה הערבית והגדלת יכולתה להשפיע על קבלת ההחלטות. לדבריהם, הנגב אינו "אזור שוליים", ותושביו זקוקים לייצוג ולהשפעה התואמים את האתגרים העומדים בפניהם.

המסר המרכזי שהציגה רע"מ בפני המשתתפים היה הצורך בארגון הכוח הציבורי ובהגדלת שיעור ההצבעה בבחירות הקרובות. במפלגה הציגו את ההצבעה כאמצעי להשגת כוח פוליטי שיוכל, לדבריהם, להגן על האדמה ועל הבתים, לממש זכויות ולהשיג הישגים.