מלך נורווגיה האראלד החמישי הלך היום (שישי) לעולמו בגיל 89, לאחר שכיהן כמלך במשך יותר מ-35 שנים. האראלד עלה לכס המלוכה בינואר 1991, לאחר מותו של אביו, המלך אולף החמישי.

יום לפני מותו הודיע בית המלוכה כי האראלד מאושפז בבית חולים באוסלו במצב קשה מאוד, כשהוא סובל מאנמיה המוליטית חמורה.

במהלך מלחמת העולם השנייה, בעקבות הפלישה הגרמנית לנורווגיה, עזב עם אמו ושתי אחיותיו לארצות הברית, והמשפחה שבה לנורווגיה לאחר תום המלחמה ב-1945.

בשנת 1968 נישא לסוניה הרלדסן, ולשניים נולדו שני ילדים - הנסיכה מרתה לואיז ויורש העצר הנסיך הוקון. בשנת 1991, עם מותו של אביו, הפך האראלד למלך נורווגיה.

לצד תפקידיו המלכותיים היה האראלד פעיל בתחום השיט ואף ייצג את נורווגיה במשחקים האולימפיים. באולימפיאדת טוקיו ב-1964 נשא את דגל נורווגיה, ובהמשך זכה עם צוות השיט שלו במדליות באליפויות העולם.

במהלך השנים התמודד האראלד עם מספר בעיות בריאותיות. בשנת 2003 נודע כי הוא חולה בסרטן שלפוחית השתן והוא עבר ניתוח, ובשנת 2005 עבר ניתוח בלב ולאחר תקופת שיקום שב למלא את תפקידו.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: "הצטערתי לשמוע על פטירתו של מלך נורווגיה, האראלד החמישי. המלך האראלד אהב את העם והיה אהוב על ידו, שירת את האומה כמלך בנאמנות ובמסירות במשך למעלה מ-35 שנים. בשם אזרחי ישראל, אני מביע תנחומים לעם הנורווגי, למשפחת המלוכה ולממשלת נורווגיה".