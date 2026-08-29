מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) פרסם בעמוד הפייסבוק הרשמי של הארגון את פירוט הסיוע ההומניטרי שנכנס השבוע דרך ישראל לרצועת עזה.

על פי הדיווח, ביום שלישי שעבר יצאו מרצועת עזה כ-150 תושבים בעלי אישורי כניסה למדינה שלישית. הם עברו דרך ישראל לירדן, בדרכם למדינות היעד.

עוד דיווח המתפ"ש כי 70%-80% מכלל המשאיות שנכנסו בשבוע האחרון לרצועה היו עמוסות במוצרי מזון.

באותו שבוע נכנסו לרצועה גם מאות משאיות עם ציוד רפואי, ובהן כיסאות גלגלים, כלי ניתוח ותרופות. עשרות משאיות נוספות נשאו ציוד למערכות המים והביוב, לניקיון ולהיגיינה, ובכלל זה מיכלי מים גדולים וכדורי כלור.

במהלך השבוע החולף הגיע גלעד ארדן, יו"ר מפלגת האחדות, למעבר כרם שלום בגבול עזה והשתתף בהפגנה נגד העברת סיוע הומניטרי לרצועה ונגד הכנסת כוחות זרים.