מועצה אזורית הר חברון מדווחת על אירוע חמור שהתרחש במהלך השבת, בו שוב אנרכיסטים ביצעו פרובוקציה ואף אחד האנרכיסטים נעצר לאחר שלפי הדיווחים פגע מינית באחד הילדים.

במהלך השבת, שלושה ילדים בגילאי 10-12 עשו את דרכם מהיישוב כרמל לשכונת ברקאי. בהיותם במרחק של כ-50 מטרים בלבד מהשכונה, החלו פלסטינים ואנרכיסטים שהיו במקום להפריע להם לעבור. בשלב מסוים, חצה האירוע קו אדום ופלילי כאשר אחד האנרכיסטים הטריד מינית את אחד הילדים.

תושבי שכונת ברקאי שהבחינו במתרחש וזיהו את מצוקת הילדים, גילו תושייה, התערבו מיד ועיכבו את החשוד במקום עד להגעת כוחות הביטחון והמשטרה.

כוחות המשטרה עצרו את החשוד, והוא נמצא כעת בחזקתם. במקביל, אביו של הילד הגיש תלונה רשמית בתחנת המשטרה.

אלירם אזולאי ראש מועצת הר חברון מסר "אנו חווים תקופה ארוכה של פרובוקציות מצד פעילים אנטי ישראלים שמתגוררים סמוך לשכונת ברקאי ומנסים בכל דרך לשבש את שגרת חייהם של התושבים. הפעם מדובר בחציית קו אדום מסוכן ופלילי שאין לעבור עליו בשתיקה. פגיעה בילדים היא פשע חמור ואנו מצפים ממשטרת ישראל ומערכת המשפט למצות את מלוא חומרת הדין עם התוקף, ללא פשרות. אנו מודים לתושבים על הערנות והתגובה המהירה שמנעה פגיעה חמורה יותר".