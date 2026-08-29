כגודל הציפיה. בית"ר ירושלים לא פתחה את העונה החדשה בליגת העל, עונת 2026/7 בשבוע שעבר עם כל יתר קבוצות הליגה, זאת בשל העובדה כי ההגרלה זימנה לה משחק במחזור הפתיחה מול הפועל ת"א שהתמודדה באותו זמן במפעלה האירופי והמשחק בין השתיים יתקיים בסוף השבוע הקרוב.

הערב (מוצאי שבת) פתחה בית"ר את העונה שלה, עם משחק במסגרת המחזור השני מול מכבי נתניה, באצטדיון בלומפילד, אצטדיונה הביתי הזמני.

אולי זו ההתרגשות של משחקה הראשון העונה אבל אולי גם בעיה קשה של חוסר אימון של מאמן כמו אלמוג כהן חסר הניסיון בתפקיד זה.

בית"ר הובסה הערב בידיי מכבי נתניה כשמהרגע הראשון ניכרו היטב פערי הרמות בין השתיים.

נתניה החמיצה 4 מצבי הבקעה במחצית הראשונה ולהפסקה ירדו השתיים בתיקו 0:0.

בית"ר ניצלה זאת בכדי לכבוש בפתיחת המחצית השניה אך נתניה שוב ושוב תפסה את הגנת בית"ר לא מוכנה ונהנתה משלושער של מתיאס דאבו חלוצה הברזילאי ואחת נוספת של מאור לוי בכדי להפוך את התוצאה ולהביס את הירושלמים במשחקם הראשון לעונה.

נתניה, שב-11 המפגשים האחרונים בין הקבוצות ניצחה רק פעמיים את בית"ר, נוקמת בירושלמים על ההפסד הגדול בתולדותיה עם 8:2 בעונה שעברה.

בית"ר? זו נחשבת לאחת המועמדות לזכיה באליפות, אך בניגוד לשתי העונות הקודמות אותן פתחה עם ניצחון, הפעם זה נגמר בהפסד זהה לעונת 2022/23, גם אז הובסה בתוצאה 1:4 בידיי מכבי נתניה.

לא ככה קיוו אוהדי בית"ר לפתוח את עונת 2026/7. רמז לבאות?

ירושלמית נוספת שהפסידה הערב במסגרת המחזור השני של ליגת העל בכדורגל היא הפועל ירושלים שהפסידה בתוצאה 0:1 להפועל פתח תקווה ואילו קריית שמונה הנחילה לעירוני טבריה הפסד בתוצאה 0:2.