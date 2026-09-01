בקיץ האחרון כמעט ונפרדה מכבי ת"א מהקפטן שלה דור פרץ בגלל כמה מאות דולרים. פרץ בחן הצעות מבית"ר ירושלים וגם המריא לבדיקות בקבוצות מעבר לים אך לבסוף הצדדים נפגשו וסיכמו - ממשיכים לשנה נוספת וכמה שזה היה שווה למכבים מת"א.

הערב (שני) המשיך פרץ לכבוש בצרורות כשכבש צמד שערים ובישל אחד נוסף בניצחון על מכבי חיפה בתוצאה 1:3 במסגרת המחזור השני של עונת 2026/7 בליגת העל שבכדורגל.

זה החל בדקה ה-14 כשפרץ בעט פנימה את הפנדל לזכות המכבים מת"א ובדקה ה-40 הכפיל את שעריו ושערי קבוצתו הערב בשער יפה מהאוויר.

בדקה ה-77 פרץ בישל לדוידה את השלישי ומכבי חיפה הצליחה רק לצמק.

פרץ כבר עם תשעה שערים העונה בכל המסגרות, כשכבש שלושער במחזור הפתיחה מול הפועל ירושלים והוסיף שער גם במסגרת האירופית מול לוגאנו השוויצרית והוא עם לא פחות מ-6 שערים ב-3 משחקיו האחרונים. לשם ההשוואה, בעונה שעברה סיים את העונה עם תואר מלך השערים כשכבש 22 כאלה בליגה.

לא רק זאת, אלא שחיפה היא אחת היריבות מולה הכי הרבה כובש פרץ, כשזה עם 9 שערים מולה, ערן זהבי לשם ההשוואה כבש 15 שערים מול הירוקים מהכרמל.

מכבי חיפה אמנם ניצחה 1:4 את המכבים מת"א בינואר האחרון, אך מאז חטפה שלוש שלישיות ממכבי תל אביב - בחצי גמר הגביע ופעמיים בפלייאוף העליון, כך בדיוק קרה גם הערב כשחיפה נראית בדרך לעוד עונה מסוייטת עבור אוהדיה.

בדיוק כמו בארבע העונות האחרונות, המכבים מת"א פותחים עונה עם 6 נקודות מ-6 אפשריות ותופסים את המקום הראשון בטבלת הליגה, כשבמחזור הבא יתארחו בטוטו-טרנר אצל האלופה הפועל באר שבע. בדרך חזרה למאבק האליפות?