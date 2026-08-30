המועמד הדמוקרטי לסנאט במישיגן עבד אל-סעיד, מנסה להרגיע באמצעות התנצלות את חברי מפלגתו היהודים, ששוקלים אם לתמוך במועמדותו בשל דברים קשים נגד מדינת ישראל בפרט ויהודים בכלל, כך דיווחה רשת CNN.

אל-סעיד זכה בקושי בפריימריז למועמדות הדמוקרטית לסנאט בתחילת החודש תוך שהוא מנצח נציגה מתונה יותר שזכתה לתמיכת השדולה האמריקנית למען ישראל אייפא"ק.

אלא שעמדותיו בנוגע לישראל הפכו לאבן נגף עבורו בעיני חלק ניכר מהבוחרים היהודים במישיגן, שגם כך חשים מאוימים, בשל העובדה שמדובר במדינה שבה אוכלוסיית הערבים והמוסלמים גדולה במיוחד.

רק לאחרונה, אל-סעיד תיאר את פעולותיה הצבאיות של ישראל בעזה כ"מדממות" והאשים את מנהיגי ישראל ב"רצח עם". בראיון אחר אמר ש"ייתכן וחמאס ביצע פשעי מלחמה", אך הדגיש כי הם "לא שונים מאלה של ישראל". את ההנהגה הישראלית הגדיר כ"רעה כמו חמאס".

באופן מפתיע ופתאומי, בכנס בחירות בסוף השבוע, שינה אל-סעיד כיוון. ראשית, לא היו נוכחים בו פעילים פרו-פלסטינים שעד כה השתתפו באופן קבוע בכנסי הבחירות שלו.

השינוי הנוסף היה התנצלות שלו על תגובתו למתקפת הטרור במרץ על בית הכנסת "טמפל ישראל" במחוז ווסט בלומפילד, סמוך לדטרויט. אל-סעיד טען אז ש"אלימות היא מעגל" והוסיף כי זה הגיוני "שאנשים פוגעים באנשים שפגעו בהם". דבריו פורשו כהצדקה של מתקפת הטרור.

"התגובות שלי אולי הובנו כאילו הן מצדיקות משהו שלא התכוונתי להצדיק", טען המועמד. "לכל מי שמרגיש שהדברים שלי עשויים היו לפגוע, אני באמת מצטער. זו לא הייתה הכוונה שלי", הוסיף.

לדבריו "גינינו את מתקפת הטרור הזו. גינינו אותה באופן חד וברור. מה שניסיתי לעשות הוא לספק הקשר לדברים - אבל זה היה תזמון לא נכון. אתה אף פעם לא רוצה לדרוך על מישהו בזמן שכואב לו".

יהודים רבים, החברים במפלגה הדמוקרטית במישיגן, לא התרשמו מכנות דבריו של אל-סעיד. להערכתם, לא מדובר בשינוי עמדה של המועמד, אלא במהלך בחירות ולא יותר, וגם ההתנצלות מבחינתם הייתה "רפה ולא משמעותית".