Canada's Carney warns antisemitism at postwar high

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף ברשת Truth Social דיווח על יוזמה להסדרת מסלול הגירה חוקי ומהיר עבור יהודים בקנדה המתמודדים עם גל אנטישמיות. על פי מנהיגי הקהילה, יותר מ-2,000 יהודים קנדים כבר הביעו עניין במעבר לארצות הברית.

את המהלך מקדם ארגון המחוקקים הנוצרים הלאומי (NACL), שפנה לממשל האמריקני בעקבות נתונים על אלפי תקריות אנטישמיות בקנדה.

נשיא הארגון, ג'ייסון ראפרט, קרא לטראמפ ללחוץ ישירות על ראש ממשלת קנדה מארק קרני בסוגיית החסמים הניצבים בפני יהודים החוששים לביטחונם ומבקשים לעבור לארצות הברית.

על הפנייה לטראמפ חתמו יותר מ-50 מחוקקים, אנשי דת ואישי ציבור, ובהם השגריר לשעבר סם בראונבק. החותמים מבקשים מהממשל להנחות את מחלקת המדינה ואת המחלקה לביטחון המולדת לגבש מענה מהיר עבור משפחות יהודיות המבקשות לעבור מקנדה.

ראפרט הציג נתונים שלפיהם בקנדה, שבה כ-41 מיליון תושבים, נרשמו כמעט 7,000 תקריות אנטישמיות. לדבריו, בארצות הברית, המונה יותר מ-342 מיליון תושבים, נרשמו פחות מ-6,300 מקרים.

ראש ממשלת קנדה מארק קרני התייחס בעצמו למצבה של הקהילה היהודית באירוע שהתקיים בטורונטו בחודש יוני. קרני אמר כי האמנה האזרחית במדינתו מאכזבת את הקהילה היהודית, וציין כי יותר משני שלישים מפשעי השנאה על רקע דתי כוונו נגד יהודים.

לפי מנהיגי הקהילה, ההתעניינות בהגירה מגיעה על רקע מקרי אלימות, השחתה, ירי לעבר בתי ספר והצתות של בתי כנסת מאז מתקפת הטרור של חמאס בשבעה באוקטובר 2023. במכתב לממשל הוצע לתאם את קליטת המשפחות עם ממשלות מקומיות, ארגונים יהודיים וכנסיות.

"אנטישמיות היא רוע מוסרי, ונוצרים חייבים להיות מוכנים לעמוד לצד ידידינו היהודים כאשר הם מתמודדים עם שנאה ורדיפה", אמר ראפרט. במסגרת היוזמה כבר סומנה אוקלהומה כאחד היעדים האפשריים המרכזיים לקליטת המשפחות.

מושל אוקלהומה קווין סטיט פנה לטראמפ והביע נכונות לקלוט באופן חוקי משפחות יהודיות מקנדה במדינתו. אלכס גריי, לשעבר ראש הסגל של המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, אמר כי לאוקלהומה מסורת ארוכה של סיוע למבקשי מקלט וכי היא ערוכה לקליטת יהודי קנדה על רקע מה שהגדיר כאוזלת ידה של ממשלת קנדה בהתמודדות עם האנטישמיות.

לצד אוקלהומה, גם מדינת נברסקה בוחנת אפשרות להצטרף ליוזמת הקליטה. היוזמה מבקשת לאפשר למשפחות החוששות לביטחונן לעבור לארצות הברית באמצעות מסלול חוקי ומהיר.