ליברמן על עופר וינטר ערוץ 7

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, הגיע הבוקר (ראשון) ללשכת הגיוס בתל השומר, שם מתגייסים היום מאות חרדים. במהלך ביקורו שוחח ליברמן עם ערוץ 7.

ליברמן נשאל על תא"ל במיל' עופר וינטר ועל הטענה שלפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו חושש ממנו בשל קרבתו לכאורה לליברמן ולאנשים בסביבתו. הוא נשאל האם לדעתו נתניהו צריך לחשוש.

ליברמן השיב, "כל מי שחושש שיפנה לרופא, יש תרופות נגד פרנויה, שיקחו". הוא הוסיף, "אני מברך על כל אדם טוב שמגיע למערכת פוליטית".

בהמשך התייחס ליברמן ישירות לוינטר ואמר, "וינטר הוא בן אדם ערכי, לוחם ואני מברך על כל בן אדם איכותי, ערכי שהגיע למערכת הפוליטית".