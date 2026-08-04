יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן החריף את מתקפותיו נגד יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, וטען כי התבטאויותיו מסייעות פוליטית לראש הממשלה בנימין נתניהו.

בכנס "מדברים תקומה" ברמת השרון הבהיר ליברמן כי לא יסכים להקמת ממשלה שבה תקבל מפלגת הדמוקרטים את תיקי הביטחון, ביטחון הפנים או המשפטים. "זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת", אמר.

כשנשאל מדוע הוא מרבה לבקר את גולן, השיב: "אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זו התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו". לדבריו, בעוד שבין מפלגות האופוזיציה קיימות הסכמות בנושאים כמו חוק הגיוס, הגבלת כהונת ראש הממשלה והקמת ועדת חקירה ממלכתית, גולן מעלה שוב ושוב סוגיות שנויות במחלוקת. "כל יומיים להעלות את נושא המדינה הפלסטינית או פינוי יישובים זה טרלול מוחלט. זו עבודה לטובת נתניהו", אמר.

ליברמן העריך כי גוש האופוזיציה ינצח בבחירות הקרובות, ואף טען כי אם יידרשו מנדטים נוספים להקמת הממשלה, ניתן יהיה להשיגם מתוך הליכוד - אך ללא בנימין נתניהו. "נתניהו, מבחינתי, בממשלה שלי לא יכול להיות אפילו שר לשיתוף פעולה אזורי", אמר.

גם בריאיון לערוץ הכנסת המשיך ליברמן במתקפה. "הבעיה שלי עם יאיר גולן היא שהוא ממש עובד עבור מטה ההסברה של הליכוד. במקום לדבר על מה שמאחד אותנו, הוא כל יומיים מפנה לי את כל היישובים, כולל נוקדים, ומקים מדינה פלסטינית. זה משחק לידיו של נתניהו", טען.

גולן לא נשאר חייב והשיב ברשת X: "איווט, הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו. במקום להדהד את המסרים שלו, צריך לעבוד כגוש אחד, לנצח בבחירות ורק אחר כך להתווכח על המחלוקות. אנחנו בוחרים בניצחון".