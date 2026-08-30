הסרט "בחורים טובים 3", סרטו של ארז תדמור והפרק השלישי בטרילוגיית "בחורים טובים", ייצא למסכים ב-24 בספטמבר, ערב חג הסוכות.

על פי ההפקה, השלמת הטרילוגיה מהווה הישג נדיר לקולנוע הישראלי - טרילוגיית הסרטים הישראלית השלמה הראשונה מזה 35 שנים.

בסרט חוזרים מאור שוויצר בתפקיד ברוך אוירבך, ניב סולטן בתפקיד רות ועירית קפלן בתפקיד השדכנית מלכי. לצדם משתתפים אליהו שאקי ויקי רייסנר, ואל צוות השחקנים מצטרפים מייקל רפפורט, ידין גלמן, נאיה בינשטוק ומשה אשכנזי.

הפעם ברוך, השדכן החרדי מבני ברק, עומד סוף סוף להתחתן עם רות. אלא שכדי לממן את החתונה הוא נאלץ לחדש את הקשר העכור עם השדכנית הוותיקה מלכי, בעקבות הצעה שעשויה להכניס לכיסו סכום משמעותי.

המיליונר החרדי-אמריקאי מיכאל גרסטל, שאותו מגלם מייקל רפפורט, מציע מאה אלף דולר למי שיצליח למצוא שידוך ראוי לבתו היחידה. ברוך ומלכי מחליטים לצאת יחד לניו יורק בניסיון למצוא עבורה את השידוך המבוקש.

השניים נשאבים במהלך המסע לעולם של עושר ופאר, לצד סודות משפחתיים ומבחנים בלתי צפויים. ככל שמלאכת השידוך מסתבכת, ברוך מגלה כי העסקה שעשויה להיות הגדולה בחייו עלולה לסכן דווקא את הדבר היקר לו ביותר.

הסרט השלישי ממשיך את הקו הקומי של סדרת "בחורים טובים", כשהעלילה הפעם מתרחבת מבני ברק גם לניו יורק. במרכז הסיפור עומדים כסף, אהבה וזהות, לצד עולם השידוכים שממשיך ללוות את ברוך אוירבך.