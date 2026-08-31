מבצע חילוץ נרחב ומורכב מתנהל באריזונה בעקבות שיטפון בזק עוצמתי שפקד את הפארק הלאומי גרנד קניון. נזקים כבדים נגרמו לתשתיות המקום, ומסלולי טיול לצד אתרי קמפינג נסגרו כליל.

כוחות החירום פתחו בפעולות פינוי מוטסות מהשטח ובמקביל גובר החשש לחייהם של לפחות 15 בני אדם המוגדרים כנעדרים.

שירות הפארקים הלאומיים של ארצות הברית פנה לבקשת עזרה מהציבור בבירור מקום הימצאם של עשרות תרמילאים ומטיילים ששהו באזור בעת שפגע הנחשול.

הדוברת ג'ואל ביירד ציינה כי הדיווחים מתייחסים לאנשים שטיילו בשטח הקניון הפנימי או באזורי נורת' קאיבאב ופנטום ראנץ'. הפארק ביקש לקבל מידע מכל מי שיודע על אנשים ששהו ב-29 באוגוסט לאורך מסדרון ברייט אנג'ל קריק או שהחזיקו בהזמנות לינה במתחמים שנפגעו.

במקביל, מאמצי האיתור והסריקה נמשכים ברציפות. שני מסוקים מטעם שירות הפארקים והמחלקה לביטחון הציבור באריזונה סורקים את השטח שבין פתח ברייט אנג'ל קריק לאזור דייר קריק נארוז, וכן לאורך נהר הקולורדו. נכון לעכשיו, הסיורים האוויריים טרם הובילו לאיתור נעדרים.

האירוע המוצף התרחש בסביבות השעה 14:30 בשבת, והתמקד באזורי ברייט אנג'ל קניון ופנטום ראנץ' - מהיעדים הפופולריים ביותר בקרב המבקרים. לפחות 62 בני אדם פונו בטיסות חילוץ מהמקום לאור הנזק הרב, והועברו למתחם מסוויק לודג' שבשפה הדרומית, שם הוענק להם סיוע על ידי הצלב האדום האמריקני. בשלב זה לא נמסרו דיווחים על נפגעים בגוף.

ההרס הפיזי באתר נחשב למשמעותי ביותר. כמעט כל גשרי הולכי הרגל שחצו את ברייט אנג'ל קריק נהרסו כליל, דבר שניתק את אפשרות המעבר של המטיילים.

הנהלת הפארק הודיעה על סגירה מוחלטת עד להודעה חדשה של פנטום ראנץ', אתר הקמפינג ברייט אנג'ל, הקנטינה המקומית וכל שביל נורת' קאיבאב, ללא צפי לפתיחה מחדש.

אריקה ויולה, שהייתה במקום עם בעלה סקוט, תיארה את רגעי האימה. "רק שמענו אנשים צועקים, 'רוצו, רוצו'". לדבריה, עשרות מטיילים נסו בתוך מים עמוקים ובוציים. עוד הוסיפה כי מיד לאחר שהגיעו לגשר, נחשול מים בגובה של כ-4.5 מטרים שטף את האזור ומחה את הגשרים והם ראו מבנים, מתקנים וציוד רב נסחפים במורד הנהר.