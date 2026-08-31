עמישב מלט מוחה על חלוקת הצווים צילום: באדיבות המצלם

פקחים הגיעו לגבעת 'גאולת ציון' בבנימין וחילקו צווי הריסה למבנים במקום, על רקע קידום התוכנית להרחבת היישוב עמיחי הסמוך שבגוש שילה. תושבים בגבעה פועלים נגד המהלך ואף חסמו את הפקחים במהלך פעילותם במקום.

עמישב מלט, אחיו של בניהו הי"ד שהיה ממייסדי וראשי הגבעה, טוען כי הפקחים עברו בין עשרות בתים וחילקו צווי הריסה, בין היתר לבית הכנסת ולגן.

"היום הפקחים של המועצה פושטים פה על עשרות בתים ומחלקים צווי הריסה על בית הכנסת, על גן. עכשיו חוסמים פה את הפקחים", תיאר מלט. בהמשך הוסיף, "הם עוברים בית-בית ומחלקים צווי הריסה".

מלט סיפר כי במהלך השבעה על אחיו בניהו הגיעו למקום ישראל גנץ ובצלאל סמוטריץ'. לטענתו, השניים הבטיחו באותה עת לפעול להסדרת הגבעה.

הפעילות מתרחשת על רקע תוכנית שמקדמת מועצת בנימין להקמת כ-1,200 יחידות דיור חדשות בעמיחי, לצד מבני ציבור, מוסדות חינוך ותשתיות. התוכנית נועדה לאפשר את הרחבת היישוב ליותר מ-6,000 תושבים וליצור רצף התיישבותי בין עמיחי לשבות רחל.

במועצת בנימין הבהירו במסגרת קידום התוכנית כי בשטח המיועד לפיתוח נמצאים מבנים בלתי חוקיים בגבעה שהוקמו למרות שלדברי המועצה הובהר מראש כי מדובר בעתודת הבנייה של עמיחי.

במועצה ציינו גם כי לאורך השנים נעשו ניסיונות להגיע להבנות עם תושבי גאולת ציון, במטרה לאפשר את המשך ההתיישבות במקום מבלי לפגוע בהרחבת עמיחי.