אירוע לציון הסדרת היישוב גבעת הרואה בבנימין וחנוכת מגרש הספורט והאירועים החדש התקיים אמש (א') ביישוב. בטקס השתתפו תושבי המקום לצד נציגי ציבור ואורחים.

אל האירוע הגיעו שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, ראש מועצת בנימין ישראל גנץ ומזכ"ל אמנה זאב חבר.

עוד השתתפו חוה קלינמן, סמנכ"לית קרן שילה לילדי ישראל, וצביקה מור, מועמד הציונות הדתית ויו"ר פורום תקווה.

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בשנה האחרונה קיבל גבעת הרואה סמל יישוב, ובסביבתו הוכרזו 461 דונמים כאדמות מדינה. מגרש הספורט והאירועים הוקם בסיוע קרן שילה לילדי ישראל. המגרש כבר משמש את ילדי היישוב למשחק מדי יום, וכן מאפשר לקהילה להיפגש ולקיים אירועים.

בגבעת הרואה מציינים את ההתפתחות לאחר שנים של עשייה, התמודדות והתעקשות על הזכות להתיישב ולבנות במקום. כיום מתגוררת במקום קהילה עם ילדים הגדלים ביישוב וקיימות גם תוכניות גדולות לעתיד.