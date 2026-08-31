רגע היסטורי בצפון השומרון: היישוב החדש נעה עלה לקרקע

היישוב החדש נעה הוקם היום (שני) בצפון השומרון, מדרום ליישובים גנים וכדים, והמשפחות הראשונות עלו לקרקע והחלו בהקמת הקהילה. מדובר ביישוב השמיני שמקימה המועצה האזורית שומרון בתוך פחות משנה.

בטקס שנערך במקום גזרו את הסרט ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, ח"כ בועז ביסמוט וזאב חבר (זמביש). המשתתפים קבעו מזוזה וחנכו את מבני המגורים הראשונים ביישוב.

במהלך הטקס בירך דגן את ברכת "ברוך מציב גבול אלמנה". נעה הוקם מדרום לגנים ולכדים, שני יישובים שנעקרו במסגרת תוכנית ההתנתקות ושבו לאחרונה לקרקע.

היישוב הוקם כשנה לאחר החלטת הקבינט בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ'. הקמתו היא חלק מ"תוכנית ההתחברות" שמובילה מועצת שומרון, הכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון.

המהלך משתלב גם ב"תוכנית מיליון בשומרון" של המועצה האזורית שומרון, שמטרתה להביא מיליון תושבים לשומרון. לדברי המועצה, הקמת נעה נועדה לחזק את ההתיישבות בצפון השומרון וליצור רצף התיישבותי באזור.

"ברוך מציב גבול אלמנה. אין ברכה מרגשת ומתאימה יותר לרגע הזה", אמר דגן בטקס. "במקום שבו ביקשו לעקור ולגרש, אנחנו זוכים היום לבנות יישוב חדש ולהעלות משפחות חלוציות לקרקע. אחרי שנים של מאבק עיקש, צפון השומרון קם מחדש".

הוא ציין כי "הקמת נעה היא תשובה ציונית ניצחת לכל מי שחשב שההתיישבות תיעצר. מארבעת היישובים שנעקרו אנחנו נצמח ליישובים רבים, לקהילות פורחות ולאלפי משפחות".

שירה בר-גד, אם לשניים שעברה מירושלים ליישוב החדש, סיפרה על העלייה לקרקע: "ציפינו לזה הרבה זמן, מרגש שזה קורה סוף סוף, שזה נהפך מגבעה שאין בה כלום לישוב, עכשיו רואים את הדרך שסוללים והקראוונים שהגיעו, באמת מרגש. יהודה, בני הגדול, מתרגש גם ומדבר על זה. כשביקרנו את אחותי ביישוב שלה הוא אמר -'נכון גם פה לא היה פעם כלום?'"