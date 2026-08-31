כשמתכננים חופשה לסוכות רוב המשפחות מגיעות לאותה רשימה קצרה - רודוס, כרתים, קפריסין. היעדים האלה טובים, אבל הם גם היקרים ביותר בדיוק בתאריכים המבוקשים, כי כולם מחפשים אותם. מתחת לרדאר יש קבוצה שלמה של יעדים שמציעים תנאים דומים או טובים יותר במחירים שנמוכים משמעותית, פשוט כי הם פחות מוכרים לקהל הישראלי. הנה שלושה כיוונים ששווה להכיר לפני שסוגרים.

איפה עדיין נכנסים לים בסוכות בלי לשלם מחיר של אוגוסט?

התשובה נמצאת בדודקנס, ולא ברודוס. קוס היא אחת ההפתעות הגדולות של השנה - עונת הרחצה שם נמשכת עד סוף אוקטובר, ובסוכות טמפרטורת המים עדיין נעה סביב 22 עד 24 מעלות. המחירים מספרים את הסיפור: חבילות באי מתחילות באזור 474 דולר לאדם לשלושה לילות בחצי פנסיון, נמוך יותר כמעט מכל יעד ים אחר בלוח. קרפטוס, השכנה הקטנה של רודוס, כמעט לא מופיעה ברשימות של ישראלים ומציעה חופים פתוחים ואווירה כפרית - עם חבילות של כשלושה לילות בחצי פנסיון להרכב של זוג וילד באזור 721 דולר לאדם. ולסבוס היא כנראה האי היווני הכי פחות מדובר שיש אליו חבילות מסודרות מישראל.

מה היעד שנותן הכי הרבה תמורה למשפחה עם ילדים?

כאן התשובה מפתיעה עוד יותר - החוף הבולגרי. בעוד שיוון נתפסת כברירת המחדל, ורנה ובורגס מציעות את המחירים הטובים ביותר בפורמט שמשפחות באמת צריכות. חבילות בהכל כלול בוורנה מתחילות באזור 531 דולר לאדם לשלושה לילות, ויש גם אפשרויות במלונות עם פארק מים צמוד באזור 693 דולר. הכל כלול עם פארק מים במחיר הזה הוא משהו שקשה למצוא ביוון בתקופת החג. הים השחור אמנם מתקרר מהר יותר מהאגאי, אבל בסוף ספטמבר הוא עדיין נעים לרחצה, והמלונות שם בנויים מלכתחילה סביב קהל של משפחות.

יש יעד שהשתנה לגמרי ורוב הישראלים עוד לא עדכנו?

אלבניה. תוך כמה שנים היא עברה מיעד שולי ליעד עם תשתית תיירות מסודרת, טיסות נוחות ומחירים שנשארו נמוכים. הנתון שמסביר הכל: שבעה לילות מלאים בטירנה בלינה וארוחת בוקר, בדיוק לאורך חול המועד, מתחילים באזור 1,016 דולר לאדם. שבוע שלם ביעד אירופי בפחות ממה שעולות שלוש לילות בכמה מהיעדים המסורתיים. למי שמחפש כיוון אחר לגמרי, שווה לדעת שריגה מציעה חופשה עירונית סתווית באזור 854 דולר לאדם, וזנזיבר פתוחה בסוכות עם חבילות של שבעה לילות בחצי פנסיון - יעד אקזוטי בתאריכים שבדרך כלל לא חושבים עליו.

סיכום

המכנה המשותף לכל היעדים האלה הוא שהם לא פחות טובים, הם פשוט פחות מבוקשים - וזה בדיוק מה שמייצר את הפער במחיר. סוכות 2026 נופל בצורה נוחה במיוחד, עם חג בשישי-שבת, שבוע חול המועד מלא, ושמחת תורה בשבת 3 באוקטובר, כך שיש חלון רחב לבחור בתוכו יציאה שמתאימה למשפחה. בדילים וחבילות נופש לסוכות 2026 של קשרי תעופה אפשר לראות את כל היעדים לפי יום יציאה - מערב החג ועד סוף חול המועד - ולהשוות בין הכל כלול, חצי פנסיון ולינה וארוחת בוקר באותו מסך. חלק מהחבילות מסומנות באישור מיידי, מה שחוסך את ההמתנה לאישור המלון. נותרו פחות מארבעה שבועות לחג, והמלאי ביעדים הקטנים הוא ממילא מצומצם - ולכן דווקא שם כדאי להסתכל ראשון.