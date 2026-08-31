סאגת הקמתו ופעילותו של בית הספר חב"ד ברעננה רשמה הערב (שני) מפנה מכריע, לאחר שמועצת העיר אישרה ברוב קולות את המשך פעילות המוסד.

ההצבעה, שהסתיימה בתוצאה של 9 תומכים מול 4 מתנגדים וגובתה על ידי ראש העיר חיים ברוידא, מגיעה לאחר שהסוגיה חזרה לפתחה של העירייה בעקבות ערר שהוגש על אישורים קודמים.

המאבק סביב בית הספר מתנהל מזה תקופה ארוכה. מצד אחד, קבוצת תושבים הגרה בסביבת המוסד הובילה קו התנגדות עיקש והעלתה שורה של טענות תכנוניות, תחבורתיות וסביבתיות.

מהצד השני, הנהלת בית הספר והורי התלמידים דחו את הטענות הללו על הסף, וטענו כי מדובר בהתנגדות בעלת מניעים אנטי-דתיים שנועדה להצר את צעדיו של מוסד חינוכי בעיר.

בשנת הלימודים החולפת למדו במוסד כ-110 תלמידים, כאשר לקראת שנת הלימודים הקרובה צפוי מספרם לזנק לכ-150 תלמידים - כולם ילדים למשפחות תושבות רעננה הבוחרות בחינוך ברוח המוסד.

בעקבות החלטת ועדת הערר שהורתה על בחינה מחודשת של הנושא, נדרשה העירייה לקיים הליך נוסף שהסתיים בהבאת הנושא להצבעה מחודשת במועצה. למרות הלחצים הפוליטיים והציבוריים שהפעילו המתנגדים גם הפעם, הרוב במועצה בראשות ברוידא הכריע בעד אישור הפעילות.

בסביבת בית הספר בירכו על ההחלטה וציינו כי המאבק חרג מזמן מהיבטים נקודתיים של תשתיות או בנייה, והפך לניסיון של קבוצה קטנה להשפיע על המרקם הקהילתי ולמנוע ממוסד המשרת משפחות מקומיות להתבסס בעיר.

אבי פרנקל, נציג ועד ההורים, מסר בתגובה להחלטה: "מצער לראות שיש מי שבוחר להמשיך ולהיאבק בילדי רעננה ולהערים קשיים על הקמת בית קבע למוסד, ללא כל הצדקה עניינית. למעלה מ־150 תלמידים לא צריכים לשלם את המחיר ולהיטלטל מדי שנה ממקום למקום. אחרי שנים של חוסר ודאות, הגיע הזמן לאפשר לילדים ללמוד במקום קבוע, ראוי ויציב, כפי שמגיע לכל תלמיד בעיר".