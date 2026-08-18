שנת הלימודים החדשה במוסדות חינוך חב"ד נפתחת בסימן של התרחבות היסטורית הממחישה את עוצמתה והשפעתה של התנועה.

הנתונים המעודכנים מצביעים על מערך חינוכי רחב היקף המונה יותר מ-50,000 ילדים ובני נוער הפזורים בכ-700 מעונות וגני ילדים בכל רחבי הארץ, לצד יותר מ-150 מוסדות חינוך לבנים ולבנות.

מאחורי המספרים עומד כוח אדם איכותי ומהודק, ובראשם שלוחי הרבי ומנהלי בתי חב"ד. כ-4,000 אנשי חינוך והוראה עומדים השנה בחזית העשייה, כשהם מקדישים את חייהם להקניית תורה, חסידות וערכים בשילוב השקעה פדגוגית ומקצועית בלתי מתפשרת.

בולטת במיוחד גם הפריחה בעולם הישיבות של הרשת - "תומכי תמימים", שבהן שוקדים כיום יותר מ-5,500 תלמידים על לימוד הנגלה והחסידות.

בהנהלת רשת חינוך חב"ד ציינו כי לאורך חודשי הקיץ עמלו הצוותים סביב השעון להבטיח פתיחה חלקה, כולל בינוי, הרחבה, הכשרת מאות אנשי צוות חדשים ומציאת פתרונות יצירתיים לאתגרי השעה.

במסגרת זו, התקיים בחודש שעבר במרכז "אקספו" בתל אביב כינוס ענק בהשתתפות אלפי שלוחי חינוך מכל הארץ, שכלל סדנאות מקצועיות, כלים פדגוגיים מתקדמים והיערכות ממוקדת לשנת הלימודים.

מנכ"ל הרשת, הרב אלי קריצ'בסקי, ציין כי "ההשתתפות המאסיבית מלמדת על הביקוש האמיתי לכלים ולהצלחה ועל רצון אדיר להתחדש ולהתעצם".

מוסדות חב"ד ממשיכים להוות אבן שואבת גם עבור קהלים רחבים ומגוונים בציבור הישראלי, הבוחרים להפקיד את ילדיהם בידי מחנכי הרשת מתוך הערכה לסביבה החינוכית העוטפת, למסורת השורשית ולחתירה הבלתי מתפשרת למצוינות.