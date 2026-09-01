נרקיס - אל נורא עלילה

הזמרת נרקיס משחררת הבוקר (שלישי) ברקע חודש הסליחות סינגל חדש, "אל נורא עלילה", המחבר בין הפיוט המזוהה עם תפילת הנעילה של יום הכיפורים לבין יצירה ישראלית עכשווית.

השיר עוסק בבקשת סליחה ובתחושה של אדם שהתרחק מעצמו ומבקש למצוא מחדש את הדרך חזרה.

אחד המשפטים המרכזיים בשיר הוא "תפתח לי שער שאשוב אליי". דרך המילים הללו מבקשת נרקיס לחבר בין תפילה לבורא לבין רצונו של האדם לשוב אל עצמו לאחר שחיפש תשובות בחוץ והתרחק מהדרך הפנימית שלו.

"השיר הזה פגש אותי במקום מאוד אישי", מספרת נרקיס. "הבנתי שלפעמים החטא הוא לא רק במה שעשינו אלא ברגעים בהם הפסקנו להקשיב לעצמנו. חיפשנו תשובות בחוץ, התרחקנו מהלב שלנו ושכחנו את הדרך פנימה".

נרקיס מסבירה כי השורה המרכזית בשיר מבטאת עבורה תפילה בעלת משמעות כפולה. "בשבילי 'תפתח לי שער שאשוב אליי' זו תפילה לבורא אבל גם לעצמי, שהשער תמיד יישאר פתוח לחזור הביתה", אמרה.