טלי די נישאה כשהיא לובשת את שמלת הכלה של אמה לוסי הי"ד (וידאו: יוסי שקד)

טלי די, ששכלה את אמה לוסי ואת אחיותיה מאיה ורינה הי"ד בפיגוע הירי הקטלני בצומת חמרה, נישאה השבוע לבחיר ליבה אריאל יצחק רוזנפלד. אל החופה הגיעה טלי כשהיא לובשת את שמלת הכלה של אמה.

בני המשפחה התייחסו במהלך החתונה לחסרונן של לוסי, מאיה ורינה דווקא ברגע שבו טלי מקימה את ביתה. הם סיפרו כי לצד השמחה הגדולה, שלוש בנות המשפחה ליוו את החתונה באמצעות פריטים וזיכרונות ששולבו במעמד.

מעל טלי ואריאל נפרשה בחופה פרוכת מיוחדת שנרקמה לזכרה של מאיה. שמלתה של לוסי עטפה את טלי בדרכה לחופה, בעוד זכרה של רינה קיבל ביטוי באמצעות השירים שנבחרו לטקס.

כבר לאחר אירוסיה סיפרה טלי בריאיון לערוץ 7 כי היא מתכוונת לשלב את אמה ואחיותיה ביום חתונתה. "מדדתי את שמלת החתונה שלי, שמלה שאמא לבשה. ברוך השם היא בדיוק הייתה במידה שלי", סיפרה אז.

טלי הסבירה כי עבורה השמלה היא דרך להרגיש את נוכחותה של אמה ביום שבו היא עצמה תעמוד ככלה. "זה באמת קשה. לפעמים זה מרגיש שהשמחה לא שלמה כי חסרות דמויות מאוד משמעותיות", אמרה.

כבר אז היא סיפרה גם על החופה שתנציח את מאיה ועל הרצון לשלב פריטים המזוהים עם רינה. "יש את החופה של מאיה שבעזרת השם נשתמש בה ונעמוד מתחתיה ונרגיש שהיא עוטפת אותנו. השמלה של אמא שלי שתהיה ממש עליי ותורגש אולי קצת כמו חיבוק, ותכשיטים של רינה".

החתונה מגיעה לאחר מסע ארוך שעברה משפחת די מאז הפיגוע בצומת חמרה. באותו יום יצאה המשפחה לטיול בצפון בשני כלי רכב, כאשר לוסי נסעה עם מאיה ורינה, בעוד האב ליאו נסע עם טלי ואחיה אורי ברכב אחר.

במהלך הדרך החלו להגיע דיווחים על פיגוע בבקעה, ובהדרגה הבחינה המשפחה בפרטים שעוררו את חששה. "לאט לאט התפרסמו תמונות. זה היה ניסן לבן. זה היה גם הרכב שלנו", סיפרה טלי בריאיון לערוץ 7.

בני המשפחה ניסו להתקשר ללוסי, למאיה ולרינה, אך לא קיבלו מענה. כאשר זיהו בתמונות גם תיק שהיה ברכב המשפחתי, ליאו הסתובב והחל לנסוע לעבר צומת חמרה, בעוד טלי ואורי מנסים להבין מה אירע.

מאיה ורינה נרצחו בפיגוע, ולוסי פונתה במצב אנוש לבית החולים הדסה עין כרם. בהמשך נקבע מותה, ומשפחתה החליטה לתרום את איבריה.

ד”ר חנה קטן בשיחה עם טלי די

טלי סיפרה כי התקופה שלאחר הפיגוע הייתה עבורה תקופה של קושי עמוק, שבה אפילו פעולות יומיומיות פשוטות הפכו למורכבות. לדבריה, בני משפחתה והחיבוק שקיבלו מהציבור סייעו לה בהדרגה לחזור לשגרת החיים.

מי שהתווה עבור המשפחה את הקריאה להמשיך בחיים היה האב ליאו. לדברי טלי, כבר בדרך לבית החולים ביום הפיגוע אמר להם אביה כי מעתה הם צריכים "לחיות כפול שלוש" ולהוסיף בחיים ובשמחה לזכר שלוש בנות המשפחה שאיבדו.

בהמשך הכירה טלי את אריאל, שהציע לה נישואין ביום השנה העברי לפיגוע. לקראת החתונה היא סיפרה כי לצד הכאב והגעגוע, היא מחפשת את הדרכים שבהן אמה ואחיותיה יהיו נוכחות ביום הקמת ביתה.

"אני חושבת שמתישהו צריך לקום, צריך לתפוס את עצמך בידיים ולהגיד - עכשיו אני חיה, ואני חיה כפול - גם בשבילם", אמרה אז טלי. אמש, עם שמלתה של לוסי והפרוכת לזכר מאיה, נישאו טלי ואריאל והחלו את חייהם המשותפים.