למעלה מארבעה עשורים לאחר הקמת כפר ורדים בגליל המערבי, נפתח השבוע לראשונה ביישוב גן ילדים של החמ"ד. הגן החדש יצא לדרך בתפוסה מלאה של 35 ילדים, בתום כשלוש שנים של ניסיונות לקדם את הקמתו.

פתיחת המסגרת החדשה מהווה שינוי עבור כפר ורדים, שבמשך שנים התאפיין באוכלוסייה חילונית ברובה. בעבר אף התנהלו ביישוב מאבקים סביב הקמת שירותי דת, ובהם המאבק על הקמת מקווה טהרה שהגיע עד בג"ץ.

בשנים האחרונות עובר הרכב האוכלוסייה בכפר שינויים. אוכלוסיית היישוב התבגרה, וכיום נמצאת הרשות במקום השלישי בארץ בשיעור בני 65 ומעלה, ומנגד במקום האחרון בשיעור הילדים בגילי 0 עד 4.

במקביל, במכרז של רשות מקרקעי ישראל שנערך לפני מספר שנים להקמת שכונה חדשה זכו תושבים ערבים מהאזור בחלק ניכר מהמגרשים. במהלך השנים עברו להתגורר בכפר גם משפחות מתרשיחא, דיר אל-אסד ויישובים נוספים, וכיום מהווים התושבים הערבים למעלה מעשרה אחוזים מאוכלוסיית היישוב.

השינויים הדמוגרפיים מעוררים בכפר שיח על אופיו העתידי ועל הצורך למשוך אליו משפחות צעירות וחדשות. זאת, בין היתר, כחלק מהרצון להמשיך ולחזק את ההתיישבות היהודית בגליל, מטרה שעמדה גם בבסיס הקמת כפר ורדים.

לצד השינויים הללו גדלה בשנים האחרונות גם הקהילה הדתית-לאומית המקומית. בשנה האחרונה הצטרפו אליה משפחות עולים ממדינות דוברות אנגלית, וכן משפחות שהגיעו מיהודה ושומרון ומאזורים נוספים בארץ.

המשפחות החדשות משתלבות בחיי הקהילה ובפעילות המקומית ורואות במעבר לכפר הזדמנות לבנות את ביתן בגליל ולהשתלב בהתפתחות היישוב.

רבים מבני הקהילה שירתו מאז פרוץ המלחמה תקופות מילואים ממושכות בגזרות הצפון והדרום, ובחלק מהמשפחות מספרים כי התקופה חיזקה את הרצון לעבור צפונה ולקחת חלק בחיזוק הגליל.

בטקס פתיחת הגן קבע ראש המועצה אייל שמואלי מזוזה בכניסה. שמואלי סיפר כי המשיך להאמין בחזון גם כאשר היו מי שהטילו ספק באפשרות להוציא את המהלך לפועל, והודה לצוות המועצה שפעל לדבריו בלוחות זמנים כמעט בלתי אפשריים להכשרת הגן.

שמואלי הודה גם למנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, אורנה שמחון, על הסיוע בקידום המהלך מאחורי הקלעים. רב כפר ורדים, הרב שלמה גולדפרב, תקע בשופר במהלך הטקס ובירך את הילדים.

"אין דבר מתאים יותר לקראת ראש השנה מאשר הדאגה לחינוך תינוקות של בית רבן", אמר הרב גולדפרב. הוא הביע תקווה שהגן יגדל, יתמלא באור תורה וישמש מקום של חיבור בין חלקי עם ישראל.

עבור הקהילה הדתית בכפר ורדים, פתיחת הגן מסמנת שלב נוסף בהתבססותה ביישוב. כבר בשנת הפעילות הראשונה נרשמו למסגרת החדשה 35 ילדים והיא הגיעה לתפוסה מלאה.