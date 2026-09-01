נאום החובל צילום: באדיבות המצלם

לרגל סיום קורס החובלים ארגן ארגון צל"ש התוועדות אלול בגבעת התחמושת, בהשתתפות מסיימי הקורס, חיילים והציבור הרחב. באירוע השתתף גם הזמר והאומן עמיחי פלסר.

במהלך ההתוועדות שולבו ניגונים ושירה לקראת הימים הנוראים, לצד שיח עם החובלים הטריים שסיימו את המסלול. במהלך השיח אמרו החובלים, "תורה וצבא חייבים ללכת ביחד, גם ביחידות הכי מובחרות בצה"ל".

יו"ר ארגון צל"ש, הרב פרץ איינהורן, התייחס באירוע לחשיבות שילוב התורה במהלך השירות הצבאי. "להרים את דגל התורה בצבא זו משימה לאומית שעומדת בראש סדר העדיפויות, למען אחדות וחיבור הלבבות של עם ישראל כולו", אמר.

ראש תוכנית הדר, הרב פנחס עציון, התייחס אף הוא לחיילים ולבוגרי התוכנית. "התלמידים והחיילים שלנו ממשיכים לקדש שם שמיים בכל מקום שבו הם נמצאים", סיכם.