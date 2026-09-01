פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד 12 אנשי שירות בתי הסוהר, המייחס להם המתה בקלות דעת של האסיר הביטחוני תאאר אבו עאצב ותקיפת שמונה אסירים נוספים בכלא קציעות.

כתב האישום מתאר את האירועים שקדמו לתקיפה הנטענת, ובהם התייחסות של מפקד המשמרת לנפילתם בקרב של חיילים ממוצא דרוזי ושאלה שהפנה אבו עאצב בנוגע להפסקת אש.

כתב האישום המלא נגד הסוהרים

אבו עאצב היה מחבל שהשתייך לתנועת פת"ח ונידון ל-25 שנות מאסר עוד לפני אירועי 7 באוקטובר. הוא הוחזק במתחם ג' באגף 24 בכלא קציעות, בתא שבו שהו שמונה אסירים ביטחוניים נוספים.

לפי כתב האישום, בעקבות אירועי 7 באוקטובר שונו נהלי ספירת האסירים הביטחוניים בכלא, ובספירת הערב נדרשו האסירים לשבת על ברכיהם כשידיהם מורמות ומוחזקות מאחורי ראשם ופניהם לעבר דלת התא. בדרך כלל, כך צוין, הסוהרים ולוחמי יחידת "כתר" אינם נכנסים לתא במהלך הספירה, אלא אם מתעורר צורך חריג.

בכתב האישום מופיע פרט נוסף הנוגע לרקע שקדם לאירוע. עוד לפני האירועים בתא, שיתף מפקד המשמרת חלק מהנאשמים "בתחושותיו הקשות על רקע נפילתם בקרב של חיילים ממוצא דרוזי".

בהמשך אותו יום שאל אבו עאצב את סמל המשמרת אם יש "הודנה", כלומר הפסקת אש, במלחמה. סמל המשמרת עדכן את מפקד המשמרת בדברים, וזמן קצר לפני ספירת הערב כינס המפקד תדריך בהשתתפות הנאשמים וסוהרים נוספים.

לפי האישום, במהלך התדריך סיפר מפקד המשמרת על שאלתו של אבו עאצב והנחה את אנשי הכוח כי הפעם, באופן חריג, ייכנסו לתא במהלך הספירה. המטרה שהוצגה, לפי כתב האישום, הייתה "להראות לאסירים שאין הפסקת אש".

הפרקליטות טוענת כי מפקד המשמרת אף הבטיח לאנשי הכוח שייקח אחריות על כל מה שיתרחש ושאין להם ממה לחשוש, ואמר כי הוא מוכן "לשים תעודה", כלומר להתפטר, אם יהיה בכך צורך. עוד נטען כי הוא הזהיר סוהרות שהשתתפו בתדריך שלא להיכנס לתא, כדי שלא ייפגעו במהלך האירוע.

בדרכם לאגף עצר הכוח בסביבות השעה 19:05, ומפקד המשמרת חזר, לפי האישום, על עיקרי דבריו מהתדריך. הפרקליטות טוענת כי משמעות ההוראה הייתה שבעת הספירה ייכנסו אנשי הכוח לתא ויכו יחד את האסירים, וכי כך הבינו הנאשמים את הדברים.

בסביבות השעה 19:08 הגיע הכוח לתא, כאשר חלק מהסוהרים שאינם משתייכים ליחידת "כתר" כיסו חלקית את פניהם. מפקד המשמרת החל בספירה, קרא בשמו הפרטי של אבו עאצב, והאסיר השיב כנדרש בשם משפחתו.

מיד לאחר מכן, לפי כתב האישום, הורה המפקד לאנשי הכוח להיכנס לתא. הנאשמים נכנסו פנימה, ואחד מהם, ששימש כלבן, נכנס עם כלבו.

הפרקליטות טוענת כי אנשי הכוח תקפו יחד את אבו עאצב ואת יתר האסירים באגרופים ובבעיטות, וכי חלקם השתמשו גם באלות. לפי האישום, חלק מהאסירים היו על הרצפה וצעקו ובכו במהלך האירוע, בעוד מפקד המשמרת עמד בתוך התא, פיקד על המתרחש ואף הכה בעצמו אסיר אחד או יותר.

לאחר מספר דקות צעק מפקד המשמרת "חדל", והכוח הפסיק את התקיפה ויצא מהתא. על פי כתב האישום, אף אחד מהנאשמים לא דיווח לאחר מכן על התקיפה או על אירוע חריג שהתרחש במהלך הספירה.

זמן קצר לאחר יציאת הכוח התמוטט אבו עאצב ואיבד את הכרתו. האסירים הזעיקו עזרה, והוא פונה למרפאת הכלא ללא דופק וללא נשימה, עבר פעולות החייאה ובהמשך פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים סורוקה, שאליו הגיע ללא רוח חיים. מותו נקבע בשעה 22:22.

על פי כתב האישום, מותו נגרם כתוצאה מהמכות שספג במהלך האירוע. הפרקליטות מפרטת פגיעות חמורות בלב ובמערכת הנשימה, ובהן שברים בצלעות וקרעים בשריר הלב, לצד חבלות נוספות בפניו ובגפיו.

גם שמונת האסירים הנוספים הותקפו, לפי האישום, ובגופם נמצאו חבלות. הפרקליטות מייחסת לכל 12 הנאשמים עבירות של המתה בקלות דעת, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות וריבוי עבירות של חבלה של ממש בנסיבות מחמירות.

הפרשה לא הסתיימה, לפי כתב האישום, ביציאה מהתא. באישום נוסף טוענת הפרקליטות כי לאחר שנפתחה חקירת משטרה פעלו מפקד המשמרת וסמל המשמרת להשפיע על הגרסאות שיימסרו לחוקרים.

לפי האישום, סמל המשמרת הנחה אחד הסוהרים, לפני שנחקר, לומר בחקירה שלא נעשה כלל שימוש באלות. למפקד המשמרת מיוחס כי לאחר חקירתו ביקש באמצעות סוהר אחר להעביר לסוהרת שטרם נחקרה מסר שלפיו עליה לתאם את גרסתה עם גרסאות הנאשמים ולהציג את האירוע כפעולת השתלטות לגיטימית.

הפרקליטות טוענת כי אותה סוהרת אכן מסרה בתחילת חקירתה גרסה כוזבת, אך בהמשך הודתה ששיקרה ומסרה את גרסתה לאירוע. בשל המעשים הללו מיוחסת למפקד המשמרת ולסמל המשמרת, נוסף על העבירות המיוחסות לכלל הנאשמים, גם עבירה של הדחה בחקירה.