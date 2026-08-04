הצצה לתעלות התנינים בכלא

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והשרה להגנת הסביבה עידית סילמן קיימו הצהרה לתקשורת בשטח המיועד לתעלות התנינים סביב כלא המחבלים בקציעות. במהלך הביקור הציגו השניים את המקום שבו, לדבריהם, אמורות לקום התעלות.

השרה סילמן אמרה כי לאחר סדרת דיונים בנושא הגיעה למקום יחד עם בן גביר. לדבריה, "מי שפוגע בבני עמנו יסיים בלינה שמסביבו תנינים", והדגישה כי המהלך יקודם "על פי החוק ועל פי המותר, תוך כדי דאגה לרווחתם של בעלי החיים".

השר בן גביר התייחס לצו שהוציא בית המשפט ואמר, "כאן, במקום הזה, אמורים להיות תנינים. בית המשפט הוציא צו ותוקע שוב מקלות בגלגלים לדברים שאנחנו עושים".

לדבריו, "גם בעזה, גם ביו"ש, השיח הוא שהם מפחדים. במזרח התיכון, בעל הבית צריך להשתגע - ככה זה עובד. אז אינשאללה, תנינים".

בן גביר הוסיף כי בכוונתו להמשיך לקדם את המהלך באמצעות מאבק משפטי. עוד אמר, "ניאבק בבית המשפט, ואחרי זה גם עונש מוות למחבלים. אין כרגע פיגועים, אבל אם יש פיגועים - עונש מוות".