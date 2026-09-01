סערה סביב קטע סטנדאפ של שחר חסון הסתיימה בהתנצלות ובהודעה של הקומיקאי כי יסיר את הסרטון מהרשתות החברתיות.

הקטע, שעסק בדמיון בין צבעי דגל העדה הדרוזית לצבעי דגל הקהילה הלהט"בית, עורר כעס בקרב בני העדה והביא גם לאפשרות של צעדים משפטיים נגד חסון.

חסון מרבה לפרסם ברשתות קטעים מתוך הופעותיו, שבהם הוא עוסק במגוון רחב של נושאים ואוכלוסיות. הפעם הייתה זו בדיחה על שני הדגלים שהובילה לתגובה חריפה מצד עו"ד סאמר עלי, יו"ר פורום עורכי הדין הדרוזים.

בקטע סיפר חסון כי דגל העדה הדרוזית קדם בשנים רבות לדגל הקהילה הלהט"בית, ודמיין באופן קומי ניסיון של שייח' דרוזי לשכנע שלא לבחור באותם הצבעים. בהמשך הבדיחה תיאר את השייח' חוזר לאחר שנכשל במשימתו, ואת תגובתו של דרוזי בכיר לכך שהדגלים יישאו צבעים דומים.

עלי לא ראה בדברים הומור תמים ופרסם סרטון תגובה חריף. "אותי זה הגעיל, וממש לא הצחיק", אמר, וטען כי חסון בחר לנסות להצחיק את הקהל תוך פגיעה ברגישויות הנוגעות לעדה הדרוזית.

בהמשך החריף עלי את דבריו וטען כי מדובר בפגיעה בדת ובמסורת של העדה. הוא אף סיפר כי מאות אנשים פנו אליו בעקבות הקטע והעלה אפשרות שהתגובה לחסון תעבור גם למישור המשפטי.

חסון לא נכנס לעימות והשיב במהירות בהתנצלות. "היי אח שלי, מתנצל מעומק הלב, לא הייתה כוונה לפגוע וכמובן הקטע מחר יורד מכל הפלטפורמות, אוהב ומעריך", כתב.

אלא שההתנצלות וההחלטה להסיר את הקטע עוררו גם ביקורת מהכיוון ההפוך. ברשת נשמעו קולות נגד הלחץ המופעל על קומיקאים בעקבות דברים שנאמרים במסגרת מופעי סטנדאפ, וביקורת על כך שחסון מיהר להתנצל ולהודיע על מחיקת הסרטון.

הגולשים קשרו את האירוע למקרה אחר שבו הוגשה תביעה נגד סטנדאפיסט בעקבות דברים שאמר לאישה שישבה בקהל. הביקורות עסקו בכך שהסטנדאפ הוא אחד המקומות הבודדים שבהם ניתנת לקומיקאים האפשרות למתוח גבולות, לעסוק בנושאים רגישים ולהתפרע במסגרת ההומור, גם כאשר הבדיחה אינה מתקבלת אצל כולם.