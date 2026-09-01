צבא ארה"ב תקף הערב (שלישי) מטרות איראנית בעיר הנמל סיריכ, בבנדר עבאס, בעיר צ'בהאר ובאי קאשם. כל המטרות שהותקפו נמצאות במרחב מצר הורמוז.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לתקיפה והזהיר את איראן מפני תגובה. "תקפנו כעת מטרות אירניות סמוך להורמוז. אם אירן תגיב - היא תותקף שוב בעוצמה גבוהה בהרבה. אבל גם זו לא תהיה המתקפה הכי גדולה. זו עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של אירן".

פיקוד המרכז האמריקני פרסם הודעה בה נכתב "היום בשעה 12:00 שעון מזרח ארה"ב כוחות אמריקאים החלו לתקוף מטרות של משמרות המהפכה האסלאמיים באיראן. התקיפות מגיעות לאחר ניסיונות תקיפה אחרונים של משמרות המהפכה נגד ספינות מסחריות במצרי הורמוז ונגד אנשי שירות אמריקאים שנשלחו לאזור".

מוקדם יותר פרסמה שגרירות ארה"ב בישראל אזהרה לאזרחים אמריקנים על רקע המתיחות במזרח התיכון. בהודעה הוזהרו האזרחים מפני אפשרות להסלמה בלתי צפויה, ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אוויריים ושיבושי נסיעה.

"איראן וגורמים התומכים בה עלולים לפגוע באינטרסים אמריקניים ובאתרים המזוהים עם ארה"ב ואזרחיה ברחבי העולם. עליכם לגלות ערנות מוגברת, להתרחק מהפגנות ומהתקהלויות גדולות, לאתר מראש מרחב מוגן ולעקוב אחר הנחיות הרשויות", לשון הודעת השגרירות.