רה"מ נתניהו בריאיון מיוחד: "הטייסים שלנו יכולים להיות באיראן בכל רגע, המשטר ייפול"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי ישראל פועלת להפלת המשטר האיראני וכי המערכות הישראליות השונות פועלות בהנחייתו להשגת היעד. את הדברים אמר בראיון לנוה דרומי ב-i24NEWS.

דרומי ליוותה את נתניהו במהלך יום שכלל את ההתארגנות בלשכתו בירושלים, טיסה במסוק לדרום, דיון ביטחוני באוגדת עזה וסיור בערי הדרום. במהלך הראיון התייחס ראש הממשלה בין היתר למערכה מול איראן ולמצב ברצועת עזה.

כשנשאל אם הוא חושש שמי שיתמודד בעתיד עם הסוגיה האיראנית יהיה ראש ממשלה אחר לאחר הבחירות, השיב נתניהו כי "זו הבחירה של הציבור". בהמשך תיאר את המהלכים שנעשו לדבריו מול איראן וציר הרשע והבהיר כי מבחינתו המלאכה טרם הסתיימה.

"הכוונה שלי הייתה שבסוף אנחנו נתנגש עם איראן, עם ראש התמנון ואנחנו נקטע את הזרועות", אמר נתניהו. לדבריו, "הטייסים שלנו היו שם ויכולים להיות שם כל רגע. לא השלמנו עדיין את המלאכה".

בהמשך השמיע ראש הממשלה הצהרה מפורשת בנוגע לעתיד המשטר האיראני. "אנחנו נכריע את המשטר הזה. הוא ייפול, נפיל אותו. הוא גם ככה על כרעי תרנגולת", אמר.

דרומי שאלה את נתניהו אם ראש המוסד רומן גופמן פועל להפלת המשטר באיראן. נתניהו השיב, "כל המערכות שלנו, בהנחייתי, פועלות להפלת המשטר הזה ולהכרעתו".

ראש הממשלה התייחס בראיון גם לרצועת עזה וטען כי ישראל שולטת כיום באופן מוחלט ביותר מ-60% משטח הרצועה. לדבריו, ישראל צריכה להמשיך לפעול להשגת היעדים שהציבה לעצמה שם.

"היעד הוא פירוק, פירוז, פינוי במקומות שצריך וגם לא לאפשר לעזה לחזור להיות איום על ישראל", אמר נתניהו. הוא הוסיף כי מדובר ביעד ש"במידה רבה הושג כבר".