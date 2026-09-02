לראשונה מאז חודש יוני, הופעלו הלילה (רביעי) אזעקות באזור הגושרים, מעיין ברוך וכפר יובל שבאצבע הגליל, בעקבות חשש לחדירת כלי טיס בלתי מאויש.

זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד העורף כי האירוע הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

מצה"ל נמסר הבוקר כי "בהמשך להתרעות שהופעלו במהלך הלילה על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, לאחר תחקור ראשוני, עולה שככל הנראה שוגרו מספר מיירטים לעבר מטרת שווא".

במקביל, כלי תקשורת בלבנון דיווחו על תקיפות צה"ל באזור עלי אל-טאהר שבדרום המדינה.

כוחות צה"ל הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 הרחיבו אתמול את הפעילות המבצעית במרחב הביטחוני בדרום לבנון. מטרת הפעילות היא טיהור השטח מאיומים ופירוק המערך הצבאי של ארגון הטרור חיזבאללה.

במסגרת הפעילות בשטח, צוותי הקרב של חטיבות 769, 4 ו-55 פעלו לאיתור ולנטרול תשתיות מודיעין ולחימה. במהלך הסריקות חשפו הלוחמים מאגרי אמצעי לחימה וציוד צבאי מגוון ששימשו את מחבלי הארגון.

בין הפריטים שנתפסו והוחרמו היו טילי נ"ט מונחים, מטולי רקטות, משגרים, מטעני חבלה, רימונים ורובים מסוג "קלאצ'ניקוב", וכן ציוד אישי שכלל ווסטים, מדים וקסדות.