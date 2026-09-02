מנהלת תקומה ומשרד האוצר הכריזו היום (רביעי) על השקת "מסלול תקומה" - מסלול חדש להלוואות בערבות המדינה בהיקף של 200 מיליון שקלים, שנועד לחזק את העסקים הקטנים והבינוניים בחבל תקומה ולעודד עסקים נוספים להעביר את פעילותם לאזור.

המסלול יאפשר לעסקים לקבל הלוואות של עד 500 אלף שקלים, או עד 8% מהמחזור השנתי - לפי הגבוה מביניהם. ההלוואות יינתנו בריבית של עד פריים פלוס אחוז אחד, לתקופה של עד שבע שנים, כאשר בעלי העסקים יידרשו להעמיד ביטחונות של עד 10% בלבד מגובה ההלוואה.

במסגרת ההטבות יוכלו בעלי העסקים לקבל גם תקופת גרייס של עד תשעה חודשים - שלושה חודשים של דחיית תשלומים מלאה ולאחריהם שישה חודשים נוספים של דחיית תשלומי הקרן בלבד, בכפוף לאישור הגוף המממן. בנוסף יינתן פטור מלא מעמלת ערבות המדינה.

המסלול מיועד לעסקים קטנים ובינוניים, חברות, עוסקים מורשים ועמותות הפועלים ביישובי חבל תקומה, וכן לעסקים המבקשים להעתיק את פעילותם לאזור, בכפוף לעדכון כתובת העסק ברישומים הרשמיים.

את הבקשות ניתן יהיה להגיש החל מ-1 בספטמבר 2026 ועד 30 ביוני 2027.

ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, אמר כי מדובר במהלך משמעותי לחיזוק הכלכלה המקומית. "אנחנו רוצים לראות כאן עסקים חזקים שמתרחבים, מייצרים מקומות עבודה ונשארים בחבל תקומה לטווח ארוך. תקומה אמיתית היא היכולת לבנות כאן עתיד טוב יותר מזה שהיה קודם".

סגן בכיר לחשבת הכללית ומנהל חטיבת המימון, גיל כהן, הוסיף כי "צמיחת העסקים בחבל היא משימה לאומית. בנינו מסלול מימון נגיש וגמיש, עם תנאים מועדפים שנועדו להפחית חסמים ולאפשר לעצמאים ולחברות את היציבות והביטחון הכלכלי הדרושים להם כדי לצמוח ולהתפתח".