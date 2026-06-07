מנהלת תקומה, משרד האוצר ומשרד החינוך פרסמו מתווה תמריצים חדש לעובדי הוראה ופסיכולוגים בחבל תקומה, במטרה לחזק את מערכת החינוך באזור ולעודד הצטרפות של אנשי חינוך חדשים. המתווה יחול בשנות הלימודים תשפ"ז-תשפ"ח, והיקפו הכולל עומד על כ-54 מיליון ש"ח.

במסגרת המסלול הראשון יוענקו מענקים של עד 72 אלף ש"ח לעובדי הוראה חדשים במקצועות נדרשים ולפסיכולוגים חדשים.

המענקים הגבוהים ביותר יינתנו לאנשי חינוך שיעתיקו את מקום מגוריהם לחבל ממרחק של לפחות 30 ק"מ, בהתאם למשך ההתחייבות לעבודה באזור.

המקצועות הנדרשים במסגרת המתווה כוללים מתמטיקה, אנגלית, מחשבים, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, מקצועות טכנולוגיים, מקצועות הטיפול, גננות ויועצים חינוכיים. עוד נקבע כי במקרים חריגים ניתן יהיה לבחון זכאות גם לעובדי הוראה במקצועות אחרים, אם יוגדר צורך ייחודי במוסד החינוכי.

בנוסף, המתווה כולל מסלול לעידוד יוזמות חינוכיות במוסדות החינוך בחבל תקומה. במסגרת המסלול יינתן תמריץ חודשי של 1,000 ש"ח לעובדי הוראה וגננות שיובילו יוזמות חינוכיות מאושרות לאורך שנת הלימודים.

היוזמות יינתנו בתחומים כמו מצוינות לימודית, לימודי STEM ובינה מלאכותית, לכידות חברתית, סביבות למידה חדשניות, הכלה ושילוב תלמידים עם צרכים שונים, חוסן תלמידים ושלומות צוותי חינוך. למסלול היוזמות הוקצה תקציב נוסף של כ-24 מיליון ש"ח.

מנכ"ל משרד האוצר, ישראל מלאכי, אמר "כפי שהבטחנו, אנחנו מקצים תקציב משמעותי להצמחת החינוך ביישובי העוטף. כמדינה וכמשרד האוצר אנחנו מחוייבים לאוכלוסיה הזו ונמשיך להשקיע כדי שחבל תקומה יפרח ויגדל בכמות ובאיכות".

ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, הוסיף "מערכת החינוך היא אחד המרכיבים המרכזיים בשיקום ובצמיחה המחודשת של החבל. מתווה התמריצים החדש נועד למשוך לחבל אנשי חינוך איכותיים, לעודד את השתקעותם באזור ולהבטיח מערכת חינוך יציבה, חזקה ומקצועית".

סגן הממונה על השכר במשרד האוצר, אוהד אלקבץ, סיכם "מתווה התמריצים לחבל תקומה יאפשר לייצר קומה נוספת שתעודד יוזמות חינוכיות שיביאו לשיפור איכות החינוך בחבל תקומה".